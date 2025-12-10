Татьяна Ким стала единственным владельцем Wildberries

Tекст: Валерия Городецкая

Изменения были внесены в реестр 10 декабря, передает ТАСС.

Маркетплейс Wildberries был создан в 2004 году. До конца 2019 года единственным владельцем ООО «Вайлдберриз» оставалась Татьяна Ким, которая после развода вернула себе девичью фамилию. В конце 2019 года она передала Владиславу Бакальчуку 1% бизнеса.

В апреле Савеловский суд Москвы при разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком постановил вернуть долю предпринимателя экс-супруге, что сделало ее владелицей 100% компании. В июне Wildberries объявил о планах объединения с оператором рекламы Russ для создания цифровой торговой платформы, против чего выступал Владислав Бакальчук.

Ранее основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким достигла соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

В мае арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука «ВБ девелопмент» о взыскании почти 713 млн рублей долга по невозвращенному займу.