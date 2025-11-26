На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
Мизулина пожаловалась на продажу опасных веществ на маркетплейсах
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о массовых жалобах на продажу запрещенных химикатов и опасных веществ на популярных маркетплейсах.
Мизулина обратилась в ФСБ, МВД и Ростехнадзор, поскольку на маркетплейсах продаются прекурсоры наркотических средств, ядовитых и взрывоопасных веществ на маркетплейсах.
Об этом Мизулина сообщила РИА «Новости».
Она уточнила, что сообщения поступают в Лигу безопасного интернета ежедневно, а организация 24 октября официально направила обращения в ведомства. В качестве примеров Мизулина привела соляную и серную кислоту, бензол, толуол, красный фосфор, дихлорэтан, азотную кислоту, продающиеся и в крупной таре.
Обращение в компетентные органы было направлено 24 октября.
Мизулина подчеркнула, что подобные вещества включены в федеральный регистр опасных химикатов, их распространение вне контроля создает угрозу для граждан, включая несовершеннолетних.
По ее словам, есть жалобы и на небезопасные таблетки для похудения, которые продают подросткам под видом сладостей и продвигают через соцсети, а также на неприличные комментарии и фотографии без возрастных ограничений на сайтах.
Мизулина добавила, что несмотря на отсутствие официальных ответов от ведомств, часть таких объявлений с площадок уже исчезла, а торговые платформы обычно быстро реагируют на подобные сигналы. Пока организация считает возможным решить ситуацию силами действующих механизмов и не планирует дополнительных законодательных инициатив.
