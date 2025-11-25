Татьяна Ким обвинила банки в атаке на маркетплейсы

Tекст: Алексей Дегтярев

Ким опубликовала открытое письмо с критикой инициативы запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для субсидирования скидок, оно адресовано ЦБ, федеральному правительству, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Ким в письме заявляет, что атаки со стороны банков объясняются их желанием избавиться от конкурентов и сохранить собственные доходы, а обвинения в неуплате налогов онлайн-платформами, по ее мнению, необоснованны.

В начале ноября ведущие банки России, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и «Совкомбанк», обратились к председателю Госдумы с просьбой законодательно запретить маркетплейсам вкладывать средства в снижение цены товаров.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала Министерству экономики ввести запрет на различные цены в зависимости от способа оплаты и на продажу продуктов дочерних банков на этих платформах, что, по мнению основательницы Wildberries, равнозначно запрету дочерних банков у маркетплейсов.

Глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Фокус на клиента» заявил о недоплате в бюджет 1,5 трлн рублей налогов маркетплейсами. Ким не согласилась с таким выводом, сославшись на участие Wildberries в налоговом мониторинге ФНС и эксперименте по устранению налоговых рисков.

Ким отметила, что лишь 0,3% продавцов на маркетплейсах, по оценке ФНС, имеют риски нарушения налогового законодательства.

Автор письма также заявила, что продуктовые и торговые онлайн-платформы есть у большинства крупных банков, и те охотно вкладывают средства в программы лояльности своих экосистем. В 2024 году, по ее информации, Сбер потратил около 790 млрд рублей на такие программы. Банки, по ее мнению, просто не заинтересованы инвестировать в кешбэк для покупателей на сторонних площадках, чтобы не способствовать росту конкурирующих платформ.

По убеждению Ким, ограничение программ лояльности на маркетплейсах грозит стагнацией бизнеса, ростом инфляции и ухудшением конкурентной среды, при этом не даст ожидаемого эффекта для банков.

Ранее Ким назвала инициативы крупных банков угрозой конкуренции и заявила, что запрет скидок приведет к росту инфляции.

Напомним, крупные банки предложили ввести запрет для маркетплейсов на прямые скидки покупателям и на бонусные программы. В Ozon заявили, что запрет программ лояльности приведет к удорожанию товаров для миллионов жителей, особенно малых городов.

В Wildberries назвали такие ограничения абсурдными.