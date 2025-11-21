Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах

Tекст: Катерина Туманова

Руководители Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили установить единые цены на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты, передает РИА «Новости».

Согласно письму банкиров на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимо обязать маркетплейсы устанавливать одну и ту же цену на товары и не предоставлять скидки, акции или бонусы при оплате различными электронными средствами.

«Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа», – сказано в письме банкиров.

Авторы обращения пояснили, что подобная мера пресечет недобросовестную практику предоставления скидок при оплате картами аффилированных банков и обеспечит равные условия для клиентов всех банков.

Они считают целесообразным запретить маркетплейсам инвестировать средства в снижение цен не только через прямые скидки, но и через бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

Исключение, по мнению банкиров, можно сделать только для собственной продукции платформ и социально значимых категорий товаров. При этом такие послабления не должны быть связаны со способом оплаты или банком, который выпустил карту.

В заключение главы крупнейших банков выразили мнение, что внедрение этих правил не приведет к росту цен для покупателей, но поможет выровнять конкурентную среду и позволит перейти к устойчивому развитию онлайн-торговли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries. При этом Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты. В Ozon и Wildberries уже предупредили о риске роста цен на товары из-за претензий банков.