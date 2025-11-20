Ozon предупредил о росте цен на товары при запрете бонусов

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе компании, стоимость товаров на маркетплейсе Ozon может вырасти на 15–20% из-за возможного запрета программ лояльности. В компании отмечают, что данный шаг может затронуть 85 млн покупателей, особенно в малых городах и селах, где проживает более 50 млн человек. В Ozon считают: «Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», передает ТАСС.

В пресс-службе Ozon подчеркивают, что скидки, бонусы и программы лояльности – это излюбленный инструмент, который активно используют именно банки. Там недоумевают, почему ограничения для маркетплейсов могут существенно ухудшить условия для миллионов жителей и предпринимателей, тогда как банки продолжат использовать эти механизмы.

В объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) также заявили, что инициатива запретить инвестиции в скидки и бонусы приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян. По их мнению, цель крупных банков – ограничить развитие маркетплейсов и их собственных банков через нерыночные методы. В РВБ считают, что это негативно скажется на экономике, разгонит инфляцию и будет неблагоприятно для бизнеса, пишет РБК.

В «Яндекс Маркете» отметили, что открыты к обсуждению регулирования скидочных политик на онлайн-платформах, но считают важным выработать сбалансированный подход. В компании подчеркивают: регулирование должно поддерживать развитие торговли, не ограничивая конкуренцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах. Сбербанк и Центробанк выразили серьезные претензии к Ozon и Wildberries из-за скидочных практик при оплате их банками.

Герман Греф обвинил маркетплейсы в недоплате в бюджет 1,5 трлн рублей.

Минпромторг допустил решение вопроса скидок на маркетплейсах вне госрегулирования.