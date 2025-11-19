Минпромторг допустил решение вопроса скидок на маркетплейсах вне госрегулирования

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение вопроса о скидках и комиссиях на маркетплейсах может быть найдено вне государственного регулирования, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, министерство надеется, что онлайн-площадки смогут договориться между собой и вместе с ведомством так, чтобы вопросы по массовым скидкам, вызывающим нарекания у предпринимателей, и комиссии решались по взаимному согласию.

Он подчеркнул: «Мы очень надеемся, что найдется решение, может быть, даже вне рамок государственного регулирования, договорятся коллеги вместе с нами, с нашей помощью так, чтобы и по скидкам, которые сейчас активно применяются, массовым скидкам, которые вызывают очень много нареканий у предпринимателей, справедливых нареканий, вопрос решится по обоюдному согласию и к общему удовлетворению, и по комиссиям то же самое».

Кузнецов отметил, что этот вопрос может решиться в короткие сроки, если сами маркетплейсы договорятся между собой. Он добавил, что такой вариант развития событий представляется лучшим и полностью не исчерпал себя.

Мероприятия обсуждались на полях Сибирской продовольственной недели, где проходят выставка Сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» и форум «Дни ретейла в Сибири».

