Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

Tекст: Ольга Самофалова

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прямо заявила, что есть конфликт маркетплейсов, которые стали заниматься финансовыми услугами, и банков, которые продают на своей платформе нефинансовые продукты. «И встает вопрос о том, какая конкуренция справедливая. Вот что такое добросовестная, справедливая конкуренция в условиях появления платформенной экономики, мы вместе с правительствами, с участниками рынка обсуждаем, потому что там, действительно, очень много деталей», – заявила Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

Пока у главы ЦБ есть однозначная позиция по одному вопросу. Набиуллина считает, что нельзя использовать разную цену в зависимости от способа оплаты, потому что «если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, то здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений». По ее словам, дальше таких вопросов будет возникать все больше по мере развития платформенной экономики.

В ответ маркетплейс Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой – это часть программы лояльности, а Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

Участвовавший в дискуссии глава Сбербанка Герман Греф поддержал Набиуллину. «Я бы на их месте (маркетплейсов) просто сам убрал. Честно сказать, стыдно такими практиками заниматься», – сказал Греф.

Между тем глава Сбербанка обвинил маркетплейсы еще и в том, что они находятся вне налоговой конкуренции. «По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть скидки все, которые они дают, это за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», – заявил глава Сбербанка.

Что касается обвинения Грефа маркетплейсов в том, что они недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей, то вряд ли речь идет о мошеннических схемах ухода от налогов. «Работа самих маркетплейсов легальна с точки зрения налогов, но определенная диспропорция между налогообложением классической офлайн-торговли и торговли на маркетплейсах есть за счет большого количества малых и средних предпринимателей (МСП), которые используют режим УСН (упрощенную систему налогообложения) и не платят НДС. Однако со следующего года предусмотрено поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС, что частично уменьшает диспропорцию», – поясняет Екатерина Папченкова, директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.

Кроме того, скидки тоже могут снижать общую собираемость налогов. «Если субсидируется скидка продавца на ОСН (общая система налогообложения), то НДС будет исчисляться со сниженной цены. Если же продавец на УСН и не платит НДС, то скидка от маркетплейса дает дополнительное преимущество в низкой цене – покупатели купят товар у него, а не в крупном магазине, который бы заплатил НДС», – рассуждает Папченкова.

Однако задача уравнивания условий работы офлайн- и онлайн-торговли не должна решаться прямолинейно, считает эксперт. «Платформенная модель работы – новый эволюционный этап торговли, наблюдаемый во всем мире. Цифровая платформа очень эффективно объединяет разрозненные звенья бизнес-цепочек в единую экосистему за счет гибридной формы технологий и экономической модели.

Каждому отдельному продавцу при этом выгоднее оставаться независимым МСП, подпадающим под льготный налоговый режим, получая эффект масштаба за счет платформы, ранее доступный только для крупного бизнеса»,

– говорит директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара. Возможно, по мнению Папченковой, имеет смысл вводить специальный налоговый режим для небольших продавцов на маркетплейсах и более строгие меры контроля со стороны цифровых платформ.

Что касается скидок на маркетплейсах, к которым есть претензии у «Сбера» и ЦБ, то они делятся на два вида, говорит Папченкова. Это могут быть скидки для всех покупателей на определенную категорию товаров, которые затрагивают другие менее крупные маркетплейсы и офлайн-торговлю. Во-вторых, это могут быть скидки конкретному покупателю за лояльность при использовании банка маркетплейса, которые затрагивают другие банки.

«Количество пользователей маркетплейсов сильно выросло за последние годы, и многие для получения скидок стали клиентами банков маркетплейсов. Это позволяет им предлагать уже более широкий спектр финансовых услуг клиентам (в том числе кредиты). Крупным банкам это может грозить не только недополученными доходами, но и в перспективе потерей части клиентской базы», – отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«С другой стороны, если будет чрезмерное администрирование деятельности маркетплейсов, то скидки могут исчезнуть. Покупателю такие изменения не слишком выгодны, поскольку всех уравняют не в возможности приобрести товары со скидками, а наоборот – в отмене скидок»,

– считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«В целом скидки несут положительный эффект для развития конкуренции и обеспечения доступности товаров, но ровно до тех пор, пока они не содержат признаки хищнического ценообразования в целях вытеснения конкурентов с рынка. Задача регулятора – обеспечить баланс между развитием онлайн-торговли и сохранением конкурентной среды», – считает Папченкова.

Между тем Греф как глава Сбербанка защищает свои интересы не только в банковской сфере, но и в сфере онлайн-торговли. «Позиция Грефа не совсем объективна, поскольку у «Сбера» есть свой маркетплейс «Мегамаркет», который хотя и входит в «большую четверку» российских маркетплейсов, но по доле рынка все-таки уступает Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркету». Поэтому выпады Грефа против других маркетплейсов несут оттенок тенденциозности и лоббирования», – замечает Мильчакова.

За рубежом, как правило, отдельные злоупотребления пресекаются в рамках антимонопольного надзора. «Однако есть страны, которые на уровне закона ограничивают либо сами скидки на маркетплейсах, например, Турция, Индия и Китай, либо вводят ограничения для крупных цифровых платформ в части оказываемых финансовых услуг, как Турция. Такие меры могут стать чересчур жесткими для нашего рынка. Потому что проблема частично решается законом о платформенной экономике через ограничение принудительных скидок за счет продавцов и самими маркетплейсами на уровне саморегулирования. Это ограничение автоакций, партнерство с другими банками для участия в программах лояльности», – говорит Папченкова. Однако в случае роста злоупотреблений со стороны маркетплейсов, в том числе необоснованное повышение комиссий, в какой-то момент возможно и ужесточение регулирования, не исключает эксперт.