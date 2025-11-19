  • Новость часа«Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    Министр армии США запланировал переговоры в России и на Украине
    Премьер Монголии на встрече с Путиным перешел на русский язык
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Захарова заявила о причастности лидеров ЕС к «схемам Миндича»
    США депортировали 50 украинцев на родину
    Израильский историк заявил об оправдании властями Литвы 12 нацистов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    37 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    5 комментариев
    19 ноября 2025, 08:52 • Экономика

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится?

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина прямо заявила, что есть конфликт маркетплейсов, которые стали заниматься финансовыми услугами, и банков, которые продают на своей платформе нефинансовые продукты. «И встает вопрос о том, какая конкуренция справедливая. Вот что такое добросовестная, справедливая конкуренция в условиях появления платформенной экономики, мы вместе с правительствами, с участниками рынка обсуждаем, потому что там, действительно, очень много деталей», – заявила Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

    Пока у главы ЦБ есть однозначная позиция по одному вопросу. Набиуллина считает, что нельзя использовать разную цену в зависимости от способа оплаты, потому что «если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, то здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений». По ее словам, дальше таких вопросов будет возникать все больше по мере развития платформенной экономики.

    В ответ маркетплейс Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой – это часть программы лояльности, а Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Участвовавший в дискуссии глава Сбербанка Герман Греф поддержал Набиуллину. «Я бы на их месте (маркетплейсов) просто сам убрал. Честно сказать, стыдно такими практиками заниматься», – сказал Греф.

    Между тем глава Сбербанка обвинил маркетплейсы еще и в том, что они находятся вне налоговой конкуренции. «По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть скидки все, которые они дают, это за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», – заявил глава Сбербанка.

    Что касается обвинения Грефа маркетплейсов в том, что они недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей, то вряд ли речь идет о мошеннических схемах ухода от налогов. «Работа самих маркетплейсов легальна с точки зрения налогов, но определенная диспропорция между налогообложением классической офлайн-торговли и торговли на маркетплейсах есть за счет большого количества малых и средних предпринимателей (МСП), которые используют режим УСН (упрощенную систему налогообложения) и не платят НДС. Однако со следующего года предусмотрено поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС, что частично уменьшает диспропорцию», – поясняет Екатерина Папченкова, директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.

    Кроме того, скидки тоже могут снижать общую собираемость налогов. «Если субсидируется скидка продавца на ОСН (общая система налогообложения), то НДС будет исчисляться со сниженной цены. Если же продавец на УСН и не платит НДС, то скидка от маркетплейса дает дополнительное преимущество в низкой цене – покупатели купят товар у него, а не в крупном магазине, который бы заплатил НДС», – рассуждает Папченкова.

    Однако задача уравнивания условий работы офлайн- и онлайн-торговли не должна решаться прямолинейно, считает эксперт. «Платформенная модель работы – новый эволюционный этап торговли, наблюдаемый во всем мире. Цифровая платформа очень эффективно объединяет разрозненные звенья бизнес-цепочек в единую экосистему за счет гибридной формы технологий и экономической модели.

    Каждому отдельному продавцу при этом выгоднее оставаться независимым МСП, подпадающим под льготный налоговый режим, получая эффект масштаба за счет платформы, ранее доступный только для крупного бизнеса»,

    – говорит директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара. Возможно, по мнению Папченковой, имеет смысл вводить специальный налоговый режим для небольших продавцов на маркетплейсах и более строгие меры контроля со стороны цифровых платформ.

    Что касается скидок на маркетплейсах, к которым есть претензии у «Сбера» и ЦБ, то они делятся на два вида, говорит Папченкова. Это могут быть скидки для всех покупателей на определенную категорию товаров, которые затрагивают другие менее крупные маркетплейсы и офлайн-торговлю. Во-вторых, это могут быть скидки конкретному покупателю за лояльность при использовании банка маркетплейса, которые затрагивают другие банки.

    «Количество пользователей маркетплейсов сильно выросло за последние годы, и многие для получения скидок стали клиентами банков маркетплейсов. Это позволяет им предлагать уже более широкий спектр финансовых услуг клиентам (в том числе кредиты). Крупным банкам это может грозить не только недополученными доходами, но и в перспективе потерей части клиентской базы», – отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

    «С другой стороны, если будет чрезмерное администрирование деятельности маркетплейсов, то скидки могут исчезнуть. Покупателю такие изменения не слишком выгодны, поскольку всех уравняют не в возможности приобрести товары со скидками, а наоборот – в отмене скидок»,

    – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «В целом скидки несут положительный эффект для развития конкуренции и обеспечения доступности товаров, но ровно до тех пор, пока они не содержат признаки хищнического ценообразования в целях вытеснения конкурентов с рынка. Задача регулятора – обеспечить баланс между развитием онлайн-торговли и сохранением конкурентной среды», – считает Папченкова.

    Между тем Греф как глава Сбербанка защищает свои интересы не только в банковской сфере, но и в сфере онлайн-торговли. «Позиция Грефа не совсем объективна, поскольку у «Сбера» есть свой маркетплейс «Мегамаркет», который хотя и входит в «большую четверку» российских маркетплейсов, но по доле рынка все-таки уступает Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркету». Поэтому выпады Грефа против других маркетплейсов несут оттенок тенденциозности и лоббирования», – замечает Мильчакова.

    За рубежом, как правило, отдельные злоупотребления пресекаются в рамках антимонопольного надзора. «Однако есть страны, которые на уровне закона ограничивают либо сами скидки на маркетплейсах, например, Турция, Индия и Китай, либо вводят ограничения для крупных цифровых платформ в части оказываемых финансовых услуг, как Турция. Такие меры могут стать чересчур жесткими для нашего рынка. Потому что проблема частично решается законом о платформенной экономике через ограничение принудительных скидок за счет продавцов и самими маркетплейсами на уровне саморегулирования. Это ограничение автоакций, партнерство с другими банками для участия в программах лояльности», – говорит Папченкова. Однако в случае роста злоупотреблений со стороны маркетплейсов, в том числе необоснованное повышение комиссий, в какой-то момент возможно и ужесточение регулирования, не исключает эксперт.

    Главное
    В Львовской области поражена военная база с бункерами
    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью
    В порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов
    Китай прекратил импорт японских морепродуктов
    Детектив НАБУ назвал Миндича не главным бенефициаром коррупционной схемы
    Изгнанного из епархии в Новороссийске священника задержали за вербовку в РДК
    Экспедиция Конюхова достигла Южных Шетландских островов в Антарктиде

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков запугивают диверсантами с востока

    Польские власти назвали исполнителей диверсий на железной дороге – ими оказались два украинца, которые якобы действовали по заданию российских спецслужб. Последний раз диверсии на железнодорожных путях в стране происходили в 1938 году, и нынешний инцидент напугал польское общество. Как говорят эксперты, кроме громких заявлений, граничащих порой с объявлением войны, Варшава не предоставляет никаких аргументов. В чем ее мотив? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации