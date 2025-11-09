Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров

Tекст: Катерина Туманова

По словам Татьяны Ким, определить настоящего долларового миллионера можно по скромному стилю одежды и функциональным часам, потому что «это не про яхты, кутежи, <...> это про работу».

«Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», – передает ее слова РИА «Новости».

Кроме того, Ким задала бы предполагаемому миллионеру вопрос о предстоящих налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По ее мнению, этот вопрос поставил бы многих в тупик, но не миллионера.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя миллиардером, который пожертвовал 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, оказался банкир Тимоти Меллон. При этом известный миллиардер Стивен Коэн выставил на продажу золотой унитаз, стартовая цена которого составляет 10 млн долларов.



