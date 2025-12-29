Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
Главу района в Астраханской области заподозрили в хищениях
Руководителя Наримановского района Астраханской области подозревают в незаконном присвоении бюджетных средств при проведении работ по реконструкции теплосетей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовное дело о хищении бюджетных средств возбуждено в отношении главы района, следователи считают, что нарушения произошли при реконструкции местных сетей теплоснабжения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По мнению следствия, действия руководителя района подпадают под статью «Мошенничество».
Ранее бизнесмену в Татарстане инкриминировали махинации с займами и продажей автомобилей на 157 млн рублей.
До этого бывшего заместителя главы УФСИН в Петербурге Сергея Мойсеенко осудили за хищение миллионов рублей, предназначенных для строительства СИЗО «Кресты».