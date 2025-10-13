Экс-замглавы УФСИН Петербурга получил 20 лет за растрату средств на СИЗО «Кресты»

Tекст: Денис Тельманов

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Сергею Мойсеенко, признанному виновным в растрате, передает объединенная пресс-служба судов города, которую цитирует РИА «Новости».

Экс-замглавы УФСИН уже был осужден за подстрекательство к убийству Игоря Чернова и коррупцию.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы», сообщила пресс-служба.

Следствие установило, что в 2015-2016 годах Мойсеенко вступил в преступный сговор с Кудриным. Они организовали растрату бюджетных средств, вверенных Мойсеенко для строительства СИЗО «Кресты».

Фигуранты, подключив Чернова, организовали составление и подписание ложных документов. Эти бумаги подтверждали якобы поставку АО «ГСК» оборудования, включая коммуникаторы и источники бесперебойного питания, на сумму не менее семи миллионов рублей.

На основании недостоверных сведений деньги были перечислены, однако оборудование так и не поставили.

