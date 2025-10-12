  • Новость часаПутин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    12 октября 2025, 03:40 • Новости дня

    Главный пристав Курганской области Уварова арестована судом до декабря

    Tекст: Ирма Каплан

    Басманный суд Москвы отправил под стражу до декабря руководителя УФССП по Курганской области Ирину Уварову, обвиняемую в растрате, сказано в судебных документах.

    «Избрать в отношении обвиняемой Уваровой Ирины Лазаревны меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 7 декабря 2025 года», – приводит РИА «Новости» данные из материалов.

    Уголовное дело против Уваровой возбудили седьмого октября 2025 года в ГСУ СК России по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Восьмого октября Уварову задержали и предъявив обвинение.

    Следствие мотивировало арест тем, что обвиняемая может скрыться или оказывать давление на свидетелей.

    Защита просила домашний арест по месту ее жительства, аргументируя это близостью большинства свидетелей. Уварова также просила суд назначить ей домашний арест для ухода за бывшим супругом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев признал вину в растрате средств, выделенных на фортификационные сооружения на границе с Украиной.

    В рамках расследования нового дела о растратах в Петербурге задержали и этапировали в Москву чиновницу Елену Никитину и блогера Николая Камнева.

    11 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В материалах уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в ходе обысков изъяли уникальные серебряные погоны и коллекцию монет, указано в материалах.

    Во время следственных действий у Юрия Кузнецова обнаружили и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей, передает ТАСС.

    Кроме этого, у Кузнецова нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, среди которых были наборы из Танзании и Казахстана. В коллекции оказались и сувенирные монеты, например, экземпляр из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

    Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование по этому делу завершено, оно находится на рассмотрении суда.

    Кроме того, 20 августа Генеральная прокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму свыше 500 млн рублей как приобретенного на незаконные доходы. Антикоррупционный иск находится на стадии рассмотрения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества  генерала Кузнецова. У обвиняемого обнаружили имущество на сумму 500 млн рублей. Суд арестовал имущество Кузнецова, квартиру его дочери также арестовали.

    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    11 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над шестью регионами России за восемь ночных часов сбыто 42 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября текущего года до 07.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 19 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 15 – над Ростовской областью, три БПЛА – над Ульяновской.  По два беспилотника нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один беспилотник сбит над Саратовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.


    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    11 октября 2025, 06:08 • Новости дня
    Следователи назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке Сосновоборска

    В СК назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке Сосновоборска

    Tекст: Ирма Каплан

    Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку причины гибели 48-летней женщины с признаками воздействия высоких температур, тело которой обнаружили в ходе ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки города Сосновоборска.

    «По данным проверки, женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины возгорания и смерти женщины, уточнили там.

    Кроме того, глава глава города Сосновоборска Алексей Кудрявцев сообщил ТАСС об увеличении числа пострадавших при пожаре.

    «Один человек погиб, двое находятся в приемном покое Сосновоборской городской больницы – отравление угарным газом легкой степени. Три человека получили медицинскую помощь на месте», – сказал Кудрявцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сосновоборске Красноярского края загорелась одна из квартир жилого пятиэтажного дома, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Пожар в жилой пятиэтажке, из которой эвакуировались 200 человек, потушен, несколько десятков жильцов остались в пункте временного размещения, один человек погиб, трое пострадали, сообщали в ГСУ МЧС России по региону.

    11 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников

    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможное сокращение учебной недели в российских школах приведет к увеличению количества уроков в день и более раннему началу занятий, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, сокращение учебной недели приведет к тому, что детям придется приходить в школу к шести утра для выполнения всех требований образовательной программы.

    Он также напомнил, что после перехода на пятидневную учебную неделю с шестидневной нагрузка на учеников не уменьшилась, а субботние уроки были распределены по остальным дням недели, что увеличило количество уроков в день.

    Онищенко подчеркнул, что аналогичная ситуация может возникнуть при внедрении четырехдневного обучения, когда без сокращения программы нагрузка на учащихся только возрастет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения рекомендовало школьникам младше 16 лет ограничить активное использование гаджетов и мобильных телефонов из-за их потенциального влияния на здоровье.

    С началом учебного года в школах ввели единые нормативы недельной учебной нагрузки. Сроки получения начального общего образования в школах страны решили ограничить четырьмя годами.

    11 октября 2025, 04:47 • Новости дня
    Мурашко назвал следующий этап развития ИИ в российской медицине

    Tекст: Ирма Каплан

    Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшем будущем сможет функционировать, как консилиум, учитывая больше данных о состоянии здоровья человека и предлагая лечение, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «Задача следующего этапа развития ИИ – это система принятия решений на основе более широкого спектра данных, с элементами клинического мышления разных специалистов, в том числе узких. Чтобы анализ электронной истории болезни, который мы сегодня уже внедрили, был более качественным и более эффективным, в том числе с использованием клинических рекомендаций», –  приводит его слова ТАСС.

    Мурашко напомнил, что искусственный интеллект широко внедрен в российскую медицину, что повышает производительность труда и качество работы врачей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские ученые научили ИИ определять причину инфаркта за миллисекунды. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы перспективы использования ИИ для создания лекарств и вакцин.


    11 октября 2025, 05:15 • Новости дня
    Росавиация установила временные ограничения в аэропорту Уфы

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация установила временные ограничения в аэропорту Уфы, сообщил представитель ведомства в Telegram-канале.

    «Аэропорт Уфы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, вечером пятницы волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.

    11 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    The Times: Cтраны Запада обсудят конфискацию активов России на сессии МВФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщает The Times.

    Планы по обсуждению механизмов конфискации российских активов подтвердили источники британской газеты The Times, передает Ura.ru.

    Власти Соединенного Королевства, Франции и Германии ведут активную подготовку к рассмотрению этого вопроса, о чем официально объявила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера.

    В настоящее время в британской юрисдикции заморожено свыше 25 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 33,4 млрд долларов. Среди этих средств – активы Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России.

    В Евросоюзе обсуждается инициатива репарационного кредита на Украину за счет российских средств. Речь идет об изъятии около 185 млрд евро из 210 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на недавнем саммите ЕС в Копенгагене странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил категорическое несогласие с конфискацией без гарантий справедливого распределения рисков среди всех членов ЕС.

    Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссии в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов напоминают действия банды.

    11 октября 2025, 05:02 • Новости дня
    Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу в штатном режиме

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорты Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета: два, выполнявших рейсы в Самару; два, выполнявших рейсы в Саратов.

    Напомним, вечером пятницы саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов, чуть ранее волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов. Также аэропорты Казани, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.

    11 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска возобновили штатную работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорты ️Волгограда, Казани и Нижнекамска возобновили штатную работу, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолета, выполнявших рейсы в Казань и один, совершавший полет в Нижнекамск.

    Напомним, вечером пятницы волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов. Также аэропорты Казани, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения. При этом в ночь на субботу ограничения установил нижнекамский аэропорт Бегишево.

    11 октября 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с Шариковым

    Захарова сравнила запрет Пушкина на Украине с идеями Шарикова из «Собачьего сердца»

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике попытки запретить Александра Пушкина и демонтировать связанные с ним объекты на Украине.

    Захарова заявила, что желающие запретить Пушкина на Украине своим невежеством напоминают Шарикова из повести «Собачье сердце», передает ТАСС. Она отметила, что Михаил Булгаков в описывал именно таких персонажей.

    Дипломат отреагировала на сообщения о признании русского поэта пропагандистом «российского империализма» и решении украинских властей демонтировать памятники, таблички и переименовывать улицы, связанные с именем Пушкина.

    Согласно материалам украинского Института национальной памяти, объекты, связанные с Пушкиным, подлежат «декоммунизации» по закону. В последнее время в стране участились случаи вандализма в отношении памятников поэту, а также активное переименование улиц. В сентябре в Одесской области были переименованы последние две улицы, носившие имя Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы.

    Институт национальной памяти Украины предложил также удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

