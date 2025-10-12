Главный пристав Курганской области Уварова арестована судом до декабря

Tекст: Ирма Каплан

«Избрать в отношении обвиняемой Уваровой Ирины Лазаревны меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 7 декабря 2025 года», – приводит РИА «Новости» данные из материалов.

Уголовное дело против Уваровой возбудили седьмого октября 2025 года в ГСУ СК России по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Восьмого октября Уварову задержали и предъявив обвинение.

Следствие мотивировало арест тем, что обвиняемая может скрыться или оказывать давление на свидетелей.

Защита просила домашний арест по месту ее жительства, аргументируя это близостью большинства свидетелей. Уварова также просила суд назначить ей домашний арест для ухода за бывшим супругом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев признал вину в растрате средств, выделенных на фортификационные сооружения на границе с Украиной.

В рамках расследования нового дела о растратах в Петербурге задержали и этапировали в Москву чиновницу Елену Никитину и блогера Николая Камнева.