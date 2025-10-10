В Петербурге задержали и этапировали в Москву блогера и чиновницу по делу о растратах

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает MR7, в Петербурге представители УФСБ задержали фигурантов нового уголовного дела о растратах, после чего перевезли их в Москву.

По информации издания, среди задержанных – глава Центра управления регионом Елена Никитина, руководившая учреждением с 2020 года, а также ее супруг.

В числе задержанных оказался блогер Николай Камнев, известный также под псевдонимом Фима Психопат, который в разное время занимал руководящие позиции в городских СМИ, включая телеканал «Город+». Камнев ранее был известен как пиарщик и не раз становился фигурантом новостных публикаций.

По данным источников, среди фигурантов дела также оказался представитель дирекции телеканала «Санкт-Петербург» – заместитель гендиректора Сергей Сыров. Официально учредителем канала выступает АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».

Отмечается, что задержание могло произойти на выходе из здания Законодательного собрания Петербурга. Точные детали уголовного дела и предъявленных обвинений пока неизвестны.

Ранее бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев признал свою вину в растрате средств, выделенных на фортификационные сооружения на границе с Украиной.

В Москве депутат Татьяна Бондаренко участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных денег, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

Руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств после заявления бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.