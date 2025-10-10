На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».6 комментариев
В Петербурге задержали и этапировали в Москву блогера и чиновницу по делу о растратах
В рамках расследования нового дела о растратах в Петербурге задержали и этапировали в Москву чиновницу Елену Никитину и блогера Николая Камнева.
Как сообщает MR7, в Петербурге представители УФСБ задержали фигурантов нового уголовного дела о растратах, после чего перевезли их в Москву.
По информации издания, среди задержанных – глава Центра управления регионом Елена Никитина, руководившая учреждением с 2020 года, а также ее супруг.
В числе задержанных оказался блогер Николай Камнев, известный также под псевдонимом Фима Психопат, который в разное время занимал руководящие позиции в городских СМИ, включая телеканал «Город+». Камнев ранее был известен как пиарщик и не раз становился фигурантом новостных публикаций.
По данным источников, среди фигурантов дела также оказался представитель дирекции телеканала «Санкт-Петербург» – заместитель гендиректора Сергей Сыров. Официально учредителем канала выступает АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».
Отмечается, что задержание могло произойти на выходе из здания Законодательного собрания Петербурга. Точные детали уголовного дела и предъявленных обвинений пока неизвестны.
