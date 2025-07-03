Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
Правительство одобрило повышение госпошлин за услуги ГАИ
Источник: Правительство одобрило повышение госпошлин за услуги ГАИ
Российское руководство дало добро на повышение государственных пошлин для автомобилистов, включая выдачу водительских удостоверений, госномеров и регистрацию транспортных средств, сообщил источник в кабмине.
Правительство одобрило инициативу о новых и увеличенных госпошлинах за ряд услуг ГАИ. Решение связано с необходимостью компенсировать фактические расходы госорганов и актуализировать тарифы с учетом инфляции, сказал собеседник ТАСС.
Пошлина за выдачу водительских прав нового поколения вырастет до 6 тыс. рублей, старого – до 4 тыс. рублей, а международного – до 3,2 тыс. рублей. Госпошлина за государственные номера на автомобиль увеличится до 3 тыс. рублей. За бумажное свидетельство о регистрации ТС теперь потребуется заплатить 1,5 тыс. рублей, за пластиковое – 4,5 тыс. рублей. Паспорт транспортного средства будет стоить 1,2 тыс. рублей.
Вводится новая пошлина за выписку из госреестра транспортных средств – 50 рублей за запрос. Ранее эта услуга предоставлялась бесплатно, что приводило к ежегодной нагрузке на IT-инфраструктуру МВД в объеме более 1,8 млрд запросов.
Также предлагается ввести пошлину на оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра. Сейчас эта процедура бесплатна, из-за чего министерство несет дополнительные издержки. Власти отмечают, что изменения позволят сделать систему прозрачнее и уменьшить число ошибочных данных.