Источник: Правительство одобрило повышение госпошлин за услуги ГАИ

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство одобрило инициативу о новых и увеличенных госпошлинах за ряд услуг ГАИ. Решение связано с необходимостью компенсировать фактические расходы госорганов и актуализировать тарифы с учетом инфляции, сказал собеседник ТАСС.

Пошлина за выдачу водительских прав нового поколения вырастет до 6 тыс. рублей, старого – до 4 тыс. рублей, а международного – до 3,2 тыс. рублей. Госпошлина за государственные номера на автомобиль увеличится до 3 тыс. рублей. За бумажное свидетельство о регистрации ТС теперь потребуется заплатить 1,5 тыс. рублей, за пластиковое – 4,5 тыс. рублей. Паспорт транспортного средства будет стоить 1,2 тыс. рублей.

Вводится новая пошлина за выписку из госреестра транспортных средств – 50 рублей за запрос. Ранее эта услуга предоставлялась бесплатно, что приводило к ежегодной нагрузке на IT-инфраструктуру МВД в объеме более 1,8 млрд запросов.

Также предлагается ввести пошлину на оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра. Сейчас эта процедура бесплатна, из-за чего министерство несет дополнительные издержки. Власти отмечают, что изменения позволят сделать систему прозрачнее и уменьшить число ошибочных данных.