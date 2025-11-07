11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.0 комментариев
Миллиардер Коэн выставил на торги стокилограммовый золотой унитаз «Америка»
NYT: Миллиардер Коэн выставил на торги стокилограммовый золотой унитаз «Америка»
Уникальный золотой унитаз работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана станет центральным лотом аукциона Sotheby’s, его стартовая стоимость установлена на уровне 10 млн долларов, пишет газета The New York Times (NYT).
Более чем чтокилограммовый унитаз «Америка» из 18-каратного золота, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, будет выставлен на торги аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке 18 ноября.
Как пишет The New York Times, уникальный арт-объект продает известный миллиардер Стивен Коэн. Стартовая цена унитаза составляет 10 млн долларов.
Каттелан изготовил всего два таких полностью функционирующих объекта, снабженных смывными механизмами. Один из них, как отмечает NYT, был украден в Британии в 2019 году и до сих пор не найден.
Унитаз можно увидеть на выставке в преддверии аукциона, однако потенциальным покупателям строго запрещается садиться на него, сообщили аукционеры. Каттелан ранее прославился скандальным бананом, приклеенным к стене скотчем, который ушел с молотка за 6,2 млн долларов.
Стивен Коэн известен своей страстью к необычным произведениям искусства, совмещающим остроумие и глубокий смысл. В его коллекции есть и знаковая работа «Флаг» Джаспера Джонса, и нашумевшая инсталляция Дэмьена Херста с акулой в формальдегиде.
Ранее сообщалось, что золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, будет выставлен на аукцион в ноябре.
Напомним, в 2019 году на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич художник Дэвид Датуна съел работу Маурицио Каттелана, представлявшую собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем.