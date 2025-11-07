NYT: Миллиардер Коэн выставил на торги стокилограммовый золотой унитаз «Америка»

Tекст: Мария Иванова

Более чем чтокилограммовый унитаз «Америка» из 18-каратного золота, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, будет выставлен на торги аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке 18 ноября.

Как пишет The New York Times, уникальный арт-объект продает известный миллиардер Стивен Коэн. Стартовая цена унитаза составляет 10 млн долларов.

Каттелан изготовил всего два таких полностью функционирующих объекта, снабженных смывными механизмами. Один из них, как отмечает NYT, был украден в Британии в 2019 году и до сих пор не найден.

Унитаз можно увидеть на выставке в преддверии аукциона, однако потенциальным покупателям строго запрещается садиться на него, сообщили аукционеры. Каттелан ранее прославился скандальным бананом, приклеенным к стене скотчем, который ушел с молотка за 6,2 млн долларов.

Стивен Коэн известен своей страстью к необычным произведениям искусства, совмещающим остроумие и глубокий смысл. В его коллекции есть и знаковая работа «Флаг» Джаспера Джонса, и нашумевшая инсталляция Дэмьена Херста с акулой в формальдегиде.

Ранее сообщалось, что золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, будет выставлен на аукцион в ноябре.

Напомним, в 2019 году на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич художник Дэвид Датуна съел работу Маурицио Каттелана, представлявшую собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем.