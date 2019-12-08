Художник в США съел работу своего коллеги стоимостью 120 тыс. долларов

На выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич художник Дэвид Датуна съел работу Маурицио Каттелана «Комик», которая перед этим была продана за 120 тыс. долларов. Экспонат представлял собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем.

Датуна выложил видео с поеданием работы «Комик» в своем Instagram, заявив, что уважает Каттелана. Поедание банана он назвал арт-перформансом «Голодный художник», пишет Би-би-си.

Экспонат в виде банана, приклеенного к стене монтажным скотчем, был перед этим продан французскому коллекционеру за 120 тыс. долларов.

Банан в работе заменили, а в субботу его огородили серебристым шнуром и приставили полицейских.

«Банан – это идея, он не уничтожил произведение искусства», – заявил представитель галереи Перротена, которая работает с Маурицио Кателланом, Люсьен Терра.

Работу с новым бананом он назвал подлинной, так как на нее есть сертификат.

«Этот банан фотографируют чаще, чем «Мону Лизу», – заявил Терра.

Дэвид Датуна – уроженец Тбилиси и гражданин США, живущий в Нью-Йорке.