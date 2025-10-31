Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
WSJ: Золотой унитаз автора приклеенного к стене банана выставят на аукцион
Золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, автором инсталляции с бананом на стене, будет выставлен на аукцион в ноябре, пишет Wall Street Journal (WSJ).
Как сообщает WSJ, лот появится на торгах в ноябре, а стартовая цена составит 10 млн долларов, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, этот предмет искусства полностью функционален, и аукционный дом Sotheby’s рассчитывает установить цену либо на этой отметке, либо исходя из спроса в день аукциона.
Первоначально Каттелан задумывал сделать пять идентичных золотых унитазов, однако в итоге успели изготовить только два экземпляра. Один из унитазов был помещен во дворец, где родился Уинстон Черчилль, как часть художественной экспозиции. Унитазом разрешалось пользоваться, рядом с ним дежурил охранник, но несмотря на это, изделие было похищено ночью в сентябре 2019 года. Второй унитаз был продан в частную коллекцию еще в 2017 году.
В прошлом году приклеенный скотчем к стене банан продали на Sotheby's за 6,2 млн долларов.
В 2019 году на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич художник Дэвид Датуна съел работу Маурицио Каттелана, представлявшую собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем, и проданную за 120 тыс. долларов. Тот же Датуна заявил, что желает выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне.