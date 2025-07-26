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    26 июля 2025, 09:19 • Экономика

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать?

    В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Большинство аналитиков ждали именно такого решения.

    Ключевая ставка напрямую оказывают влияние на кредитные ставки и проценты по вкладам. «Уже после заседания ЦБ в прошлом месяцев ставки по рыночной ипотеке опустились примерно на 2 процентных пункта, согласно данным ДОМ.РФ. Это значит, что в них уже в значительной степени заложено сегодняшнее снижение ключевой ставки. В ближайшие недели рыночные ипотечные ставки могут опуститься еще, но не очень сильно – в пределах 0,5 процентных пункта», – говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

    Что же касается ставок по потребительским кредитам, то они, согласно «Индексу кредитов» от портала «Финуслуги», в последние месяцы слабо реагировали на изменения ключевой ставки. Однако продолжившееся смягчение монетарной политики заставит и ставки по потребкредитам перейти к постепенному снижению», – полагает Додонов.

    Сбербанк уже заявил, что с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по ним составит 20,9% годовых.

    Сбербанк также готов снижать ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. «Вслед за ведущим банком страны другие крупные банки также снизят кредитные ставки. Наиболее глубокое одномоментное снижение, на мой взгляд, произойдет в горизонте ближайшего месяца. Поэтому представители бизнеса смогут воспользоваться улучшившейся конъюнктурой уже начиная с сентября», – полагает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС).

    Конечно, 21% годовых – это по-прежнему крайне высокая ставка для населения, и остается по-прежнему заградительной. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что россияне снова побегут в автосалоны покупать машины в кредит или к застройщикам выбирать квартиры в ипотеку.

    «Население начнет покупать машины и квартиры на заемные средства в массовом порядке, как раньше, только когда ключевая ставка упадет минимум до 15% годовых, а лучше – до 12%. Именно такие уровни ставки ЦБ РФ, балансирующей российский рынок, назвали в Сбербанке»,

    – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Поэтому автомобильному и строительному бизнесу выживать по-прежнему будет непросто.

    Что касается вкладов, то проценты по ним уже начали снижаться. Еще до заседания ЦБ на этой неделе сразу шесть российских банков из топ-20 снизили ставки по вкладам с шагом от 0,2 до 2 процентных пунктов, посчитал финансовый маркетплейс «Финуслуги».

    Впрочем, рублевые вклады даже под 16-18% годовых выглядят очень привлекательными, считает Мильчакова. «Более того, если, по нашим прогнозам, ставки по вкладам до конца лета снизятся до 15-17% годовых, они все равно будут перекрывать инфляцию и защищать сбережения», – говорит эксперт.

    Поэтому никого массового оттока вкладов из банков после июльского снижения ключевой ставки ЦБ РФ ждать не стоит. «Отток вкладов может начаться лишь когда процентные ставки по вкладам упадут ниже годовой инфляции, но, по нашим прогнозам, в этом году такое событие не произойдет», – заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Что касается курса рубля, то обычно смягчение монетарной политики является фактором для ослабления любой национальной валюты. Однако политика ЦБ остается по-прежнему достаточно жесткой, что поддерживает рубль. Поэтому валютный рынок отреагировал спокойно: доллар на внебирже прибавил меньше 1% и торговался на уровне 79,55 рубля.

    В базовом сценарии без значимых геополитических изменений рубль в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне 10,7-11,8 за юань, 77-85 за доллар и 91-100 за евро, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Фундаментально рынок получил сигнал, поэтому ничто не мешает доллару дорожать в сторону 81-84 рублей, считает Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.

    Что будет с инфляцией и ставкой

    Почему Центробанк еще весной не исключал даже повышения ставки, а теперь резко снизил ее?  «Снижение ключевой ставки было исключено зимой и в начале весны, поскольку годовая инфляция превышала 10%. Банк России принял решение о смягчении ДКП сразу, как только инфляция начала достаточно ощутимо замедляться, а это произошло только в мае. Продовольственные цены достаточно высокие, но в июне уже стала заметна плодоовощная дефляция, которая достаточно существенно влияет на общий уровень потребительских цен», – объясняет Мильчакова.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называет несколько причин снижения ставки сразу на два процентных пункта. Во-первых, потому что инфляция снизилась быстрее, чем предполагал регулятор: после получения полной картины за май и июнь оказалось, что темпы роста цен приблизились к 4-6% в пересчете на год. Набиуллина отметила замедление цен по овощам, фруктам и туристическим услугам.

    Во-вторых, рост спроса замедляется и все больше соответствует возможностям экономики наращивать производство. Производители, наконец, умерили свои ожидания по увеличению спроса, особенно, потребительских товаров. Это один из основных факторов замедления инфляции. В-третьих, снизилась напряженность на рынке труда, а дефицит рабочих рук способствует инфляции.

    Однако расслабляться еще рано. Уже сейчас понятно, что в июле инфляция будет выше из-за сезонного увеличения тарифов ЖКХ. Кроме того, ожидания людей и бизнеса по инфляции все еще высокие. В числе факторов, которые могут ускорить инфляцию, регулятор называет ухудшение условий торговли и геополитические риски.

    «На наш взгляд, нежелание ЦБ снижать ставку более существенно, например, на три процентных пункта, или переходить к более мягкому сигналу объясняется тем, что осенью может потребоваться переоценка факторов, влияющих на инфляцию. Во-первых, это бюджетная неопределенность – в сентябре станут известны бюджетные проектировки на три года и уточнение параметров на этот год. Во-вторых, это возможность новых санкций – 50 дней Трампа истекают в начале сентября. В-третьих, возможные опасения, что смягчение ДКУ (ставки долгового рынка, ставки по депозитам) может происходить слишком быстро», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Именно поэтому ключевая ставка остается по-прежнему довольно высокой, а кредиты – неподъемными.

    Однако ожидания у регулятора на будущее куда более оптимистичны, чем были еще несколько месяцев назад. Теперь Банк России ждет, что средняя ключевая ставка на 2025 году будет находиться в меньшем диапазоне – от 16,3% до 18% в период с 28 июля по конец 2025 года. Ранее, в апреле, прогнозировалось, что ключевая ставка будет составлять от 18,8% до 21,8%.

    Это значит, что на оставшихся в этом году трех заседания ЦБ может снизить ставку, а в худшем случае не будет ничего менять, и ставка 18% сохранится до конца года.

    «Если инфляция потребительских цен снизится к концу года до 7,5-8%, то ЦБ снизит ставку еще как минимум два раза по одному процентному пункту, либо один раз сразу на два процентных пункта.

    Если замедление инфляции приостановится по каким-либо внешним причинам, например, из-за обвала цен на нефть и последующего обвала рубля, то регулятор может взять паузу», – ожидает Мильчакова.

    На следующий год ЦБ ждет среднюю ставку в диапазоне от 12% до 13%. Это уже куда более приемлемая и для бизнеса, а и для населения ставка. Но ставка ЦБ в районе 7,5%-8,5% выглядит еще выгодней – такой диапазон ожидается в 2027 году.

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