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    3 апреля 2025, 11:14 • Экономика

    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов

    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов
    @ Сергей Тарасов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    В марте продажи новых автомобилей рухнули еще сильней, чем в феврале - почти вдвое. Теперь нет сомнений, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка. Эксперты ждут ухода с рынка ряда китайских брендов, массового банкротства автосалонов, убытки «АвтоВАЗа». С другой стороны, затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки. Выгодно ли в кризис покупать новый автомобиль?

    Российский автомобильный рынок показал драматическое сокращение. В марте продажи упали на 44,4% в марте. Такое заявление сделал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, на рынке наблюдаются почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу.

    Уже в феврале продажи были на редкость низкие (падение на четверть). Однако у участников рынка еще была надежда на то, что рынок восстановится. Такое падение в марте позволяют еще с большей уверенностью говорить, что рынок вошел в кризисное пике, из которого вылезти будет сложно, и вряд ли удастся в этом году.

    Теперь самый пессимистичный прогноз может стать реальностью. «Объемы продаж новых автомобилей в России в 2025 году может сократиться до 1 млн штук, что станет одним из самых масштабных падением за всю историю современного российского авторынка», - прогнозирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Для понимания: в лучшие годы на российском авторынке продавалось почти под 3 млн новых легковых машин в год (в 2012 и 2013 годах), в 2024 году продали почти 1,6 млн штук, а в этом году участники рынка ждут всего 1 млн в год, и это в лучшем случае. Хуже результат был только в 2022 году. Тогда как рынок на данный момент располагает инфраструктурой для продажи по 2 млн машин в год, отмечает Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

    По его оценке, чтобы выйти даже на 1 млн авто в 2025 году, нужно продавать по 90 тыс. автомобилей в месяц, а для этого нужен рост относительно мартовских продаж. Сможет ли рынок отыграться после провального марта - пока не ясно.

    Причины падения авторынка все те же. Ключевая ставка остается высокой, а кредиты дорогими. «Автокредитование в России практически недоступно для большинства покупателей, так как ставки по автокредитам находятся на уровне 30–40% годовых, что делает покупку автомобиля в кредит экономически нецелесообразной. Для того чтобы кредит стал доступным, ставки должны снизиться хотя бы до 12–15% годовых, а экономический смыл покупать авто в кредит появится при ставках ниже 12% годовых. Однако это маловероятно в 2025 году, учитывая высокую ключевую ставку ЦБ РФ и общую экономическую нестабильность», - говорит Чернов.

    Сейчас ключевая ставка 21%, к концу 2025 года ключевая ставка может упасть лишь до 17-18% по прогнозам экономистов. Поэтому планировать покупку нового авто лучше на 2026 год, когда ставка снизится еще больше.

    «Если у вас есть возможность оплатить покупку автомобиля наличными, и вы действительно нуждаетесь в транспортном средстве, например, для работы или личных нужд, то приобретение машины сейчас может быть оправдано. Но если нет срочной необходимости, лучше подождать стабилизации рынка»,

    - считает Чернов.

    Еще один довод в пользу покупки машины сейчас, если это не кредит, это хорошие ценовые предложения по отдельным маркам. В долгую автомобили вряд ли будут дешеветь как минимум из-за инфляции. Но «мертвый« рынок заставляет давать скидки.

    «Сейчас многие марки предлагают рассрочку и поддержку (скидки) по программе трейд-ин, поэтому если у вас уже есть автомобиль, который вы готовы обменять в зачет нового, то вы можете «бесшовно» обменять его на новый. В этом случае клиент не пользуется дорогим кредитом и время для покупки хорошее», - говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

    Часть потенциальных покупателей, вероятно, решила подождать, когда в Россию вернутся западные бренды. Корейские Hyundai, Kia и японская Toyota не скрывают своего желания вернутся на наш рынок. «Однако до тех пор пока санкции и ограничения остаются в силе, крупные западные бренды будут опасаться репутационных и юридических рисков. Возврат европейских и американских авто произойдет не раньше 2026–2027 года, так как требуется время для организации производства, логистики и выхода на рынок», - отмечает Чернов.

    Этот процесс возврата западных марок через запуск производства автомобилей может занять один-полтора года, согласен Терлюкевич. А через параллельный импорт эти автомобили и так уже есть в России.

    Из-за затоваривания складов китайскими автомобилями, продавцы действительно начали давать скидки в среднем 300 тыс. рублей, но порой они доходят и до 1 млн рублей. В частности, демпинг наблюдается у таких дилеров, как Chery, Haval и Geely.

    «Дилеры могут и далее предлагать агрессивные скидки, чтобы укрепить свои позиции. А некоторые китайские бренды могут отказаться от работы в России, если их продажи окажутся низкомаржинальными, а производство станет нерентабельным», - считает Чернов.

    Российский рынок могут покинуть десятки китайских автомобильных брендов, в частности, те, кто за три года работы так и не наладил продажи в России, не обеспечил машины запчастями, качественным и быстрым сервисов, заявил недавно глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры« Алексей Подщеколдин.

    Эксперты не исключают массовых банкротств автосалонов.

    «Сокращение продаж новых автомобилей может привести к потери трети рентабельности официальных дилеров, особенно, монобрендовых автосалонов. Возможные банкротства могут оставить без работы более 150 тыс. человек, трудоустроенных в сфере авторитейла»,

    - прогнозирует Максим Агаджанов, управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг«.

    Низкая рентабельность вынуждает дилеров отказываться от сотрудничества с рядом китайских производителей. По словам эксперта, в зоне риска такие модели как Livan X3 Pro, JAC JS3 и Changan Alsvin, которые подорожали в прошлом году на 10-100 тыс. рублей. Претенденты на вылет также бренды Baiс, Kaiyi, HAIMA, Ora, Oting, SKYWELL и VGV. Например, в прошлом году машин бренда Kaiyi было продано всего 7 тыс., бренда Forthing - 400, Haval - более 1,3 тыс. Ora - всего 12. Но пока, по словам эксперта, речь идет не о полном уходе марок, а о приостановке деятельности, но приобретать комплектующие для ТО, и продавать такие авто на вторичном рынке будет сложнее.

    По его словам, дилерам, чтобы остаться на плаву, придется увеличивать стоимость машин и допуслуг, что приведет к окончательному замедлению спроса в сегменте. Таким образом, продажи в марте-апреле этого года могут снизиться на 45–50% - до 80 тыс. единиц, а к концу года - не менее, чем на 20%, если ситуация не изменится, считает Агаджанов.

    Российские производители тоже вынуждены будут сокращать издержки и сжимать производство. «АвтоВАЗ», скорее всего, столкнется с серьезными убытками из-за низкого спроса и высоких издержек, из-за чего компания может быть вынуждена сократить производство или даже временно остановить заводы», - заключает Чернов.

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    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов

    В марте продажи новых автомобилей рухнули еще сильней, чем в феврале - почти вдвое. Теперь нет сомнений, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка. Эксперты ждут ухода с рынка ряда китайских брендов, массового банкротства автосалонов, убытки «АвтоВАЗа». С другой стороны, затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки. Выгодно ли в кризис покупать новый автомобиль? Подробности

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