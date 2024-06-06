«АвтоВАЗ» создал совершенно новый автомобиль впервые за десять лет

Tекст: Ольга Самофалова

«АвтоВАЗ» впервые за долгие годы показал абсолютно новую модель Lada Iskra. Ее презентовали на Петербуржском международном экономическом форуме. Автомобиль построен на глобальной платформе (CMF-B), которая, как отмечают в «АвтоВАЗе», подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

«В рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым. О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 млрд рублей», – отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л. с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л. с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

Старт производства намечен на начало 2025 года. Сейчас идет подготовка серийного производства Lada Iskra в Тольятти, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

«Радует, что у «АвтоВАЗа» появилась новая модель, потому что «Гранте» почти 15 лет, «Весте» – почти 10 лет, а «Нива» вообще 50 лет выпускается. Заводу очень не хватало новой модели. Внешний вид этой модели симпатичный»,

– говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Это ожидаемая премьера. Не каждый день стартует производство «народного» автомобиля, которым в будущем может стать Iskra. Пока на «АвтоВАЗе» говорят, что этот автомобиль не заменяет Lada Granta, а займет место в модельной линейке бренда между Granta и Vesta. Тем не менее предполагаю, что со временем и ввиду технологического устаревания Lada Granta будет снята с производства, и тогда Iskra займет место «входной» модели бренда», – считает Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг».

По его мнению, Lada Iskra может стать прямой альтернативой зарубежным автомобилям Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Цены на новую модель еще держат в секрете. Между тем именно стоимость новой модели во многом определит ее рыночный потенциал и перспективы продаж. Давиденко считает, что наиболее доступной в цене будет Lada Iskra в кузове седан: в текущих ценах при отсутствии резких скачков стоимости машин к моменту запуска модели

стартовая цена может быть в диапазоне 950 тыс. – 1 млн рублей. Стоимость универсала может начинаться в диапазоне 1,25–1,35 млн рублей, а за версию Cross нужно будет доплатить еще 150–200 тыс. рублей,

отмечает эксперт.

Моржаретто полагает, что так как новая модель займет место между Granta и Vesta, значит и цена на нее будет между этими моделями – от 1,1 млн рублей до 1,4–1,5 млн рублей. Такая цена обеспечит новой модели «АвтоВАЗа» замечательный спрос, потому что китайцы стоят гораздо дороже, считает эксперт.

Новая модель позволит «АвтоВАЗу» держать оборону и противостоять экспансии китайских марок на российский рынок. На заводе уже не раз жаловались на китайцев, опасаясь потерять рынок. Там просчитывали, что 80% рынка в денежном выражении держат китайские марки.

«АвтоВАЗ должен держать свою нишу доступных народных автомобилей. Самая дешевая модель – Granta – стоит от 800 тыс. рублей, и ее будут выпускать еще довольно долго. Потому что такой реально дешевый автомобиль нужен нашей стране. Более дорогая Iskra не может стать такой же популярной, но допускаю, что она станет не менее популярной, чем Vesta», – говорит Моржаретто.

«Lada в лидерах продаж новых автомобилей и неизменный лидер по доле в парке эксплуатируемых автомобилей. То есть

российских машин на дорогах больше, чем моделей из других стран. По стоимости обслуживания российские автомобили одни из самых доступных,

как показало наше исследование в конце 2023 года. Поэтому, судя по предложенным вполне доступным ценам, новая модель будет не менее успешна, чем предыдущие. Многие российские автовладельцы предпочитают именно отечественный автопром», – говорит Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

Сейчас Lada состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2023 году их продажи почти удвоились до 354 тыс. штук. Основной объем продаж пришелся на самые бюджетные модели: Granta – 206 тысяч и Niva – 92 тысячи.

В этом году концерн планировал продать уже 450 тыс. машин, однако продажи идут лучше, чем думали изначально. «АвтоВАЗ» улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, заявил президент компании Максим Соколов. Поэтому теперь будет продано 470 тыс. машин. Появление новой модели позволит нарастить продажи еще больше.

Для «АвтоВАЗа» создание новой модели в непростых условиях санкционных ограничений и потери иностранного партнера – в целом большое достижение.

«Создание этой модели важно для компании по нескольким причинам. Во-первых, это сделано в условиях внешних ограничений, что говорит о перестройке работы компании, ее готовности работать в сложных условиях, выпускать автомобили. Во-вторых, это свидетельствует о том, что она нашла новых поставщиков комплектующих, это позволит ей расширять модельный ряд, выпускать больше автомобилей. В-третьих, выпуск компанией нового семейства автомобилей говорит о том, что она остается одним из ведущих автопроизводителей в стране и в мире, готовым удовлетворять запросы самых разных покупателей», – считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».