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    8 ноября 2023, 12:10

    Зачем «АвтоВАЗу» серьезно обновлять модельный ряд

    «АвтоВАЗ» готовится к запуску нового бестселлера

    Зачем «АвтоВАЗу» серьезно обновлять модельный ряд
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    «АвтоВАЗ» рассказал о планах по выпуску новых моделей. Уже в следующем году появится модель, которая может стать самой продаваемой в России, а в двухлетней перспективе – новый кроссовер. Только на первый взгляд заводу в условиях ухода западных конкурентов можно почивать на лаврах. Ему на пятки активно наступают китайцы.

    Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов озвучил планы автомобильного концерна по выпуску новых моделей. В конце этого года должен появиться электромобиль e-Largus. В 2024 году завод планирует запустить две новые модели – это седан бизнес-класса Lada Aura и семейство автомобилей Lada Iskra на новой глобальной платформе CMF-B, права на которую достались заводу после ухода из России ее акционера – французского Renault.

    В двухлетней перспективе, то есть в 2025 году, «АвтоВАЗ» планирует запустить кроссовер C-класса на базе платформы Vesta. В этом году российский автогигант уже начал массовый выпуск двух обновленных моделей: Lada Vesta (с марта) и Lada Largus (с августа).

    Особый интерес вызывает появление летом следующего года модели Iskra, которую планируют выпускать в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Потому что именно эта модель должна прийти на смену самой популярной сегодня модели автомобиля в России Lada Granta. Iskra должна полностью заменить Granta в 2026–2027 годах.

    Lada Granta является самым продаваемым автомобилем в cтране уже 19 месяцев подряд, посчитали в «Автостате». В январе и феврале прошлого года бестселлером российского авторынка был Kia Rio, в марте самым продаваемым автомобилем стала Lada Vesta. Но уже с апреля прошлого года самой популярной моделью на рынке является Lada Granta, которая удерживает этот титул уже полтора года.  В октябре 2023 года в России было продано почти 18,5 тыс. новых автомобилей Granta. Второе место в рейтинге тоже у российской модели – Vesta, но разрыв большой – в 2,6 раза.

    «Я очень жду «Искру», потому что это действительно новая модель, разработанная в свое время совместно с французской компанией Renault.

    Но компания ушла и оставила по договору платформу, на которой сейчас дорабатывается эта модель. Задержали потому, что потребовались определенные изменения. Во-вторых, когда проектировали вместе с французами, то получалось, что большая часть комплектующих должна была приходить из других стран, но сейчас они не могут приходить. Соответственно, переводим модель на отечественные комплектующие и что-то берем из дружественных стран», – говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

    Кажется, что в условиях ухода западных конкурентов «АвтоВАЗу» можно расслабиться и не тратить силы на обновление модельного ряда, как раньше. Тем более, что продажи старых моделей у «АвтоВАЗа» набирают обороты. По итогам октября в стране продано почти 41 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. За все десять месяцев было продано более 283 тыс. машин, что почти в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

    Однако обновление модельного ряда – это важный показатель жизнеспособности автоконцерна.

    «Невозможно всю жизнь жить за счет одной модели. Конечно, в линейке «АвтоВАЗа» есть модель-долгожитель, которая продолжает выпускаться с 1977 года, то есть почти полвека. Это «Нива», хотя и она изменялась за это время. Но в принципе это нонсенс.

    Любая автомобильная компания, если она хочет выживать на рынке, должна регулярно обновлять свой модельный ряд. Мы и так сильно отстаем от мировых темпов обновления моделей, потому что считается, что одна модель должна обновляться в среднем каждые четыре года. У нас Lada Vesta выпускается с 2015 года, уже восемь лет, а Lada Granta с 2011 года, уже 12 лет», – говорит Игорь Моржаретто.

    «Обновление моделей необходимо, во-первых, чтобы поддерживать интерес потребителей к продукции компании. Это позволяет заводу заработать на новых моделях, пока популярность других снижается. Во-вторых, это влияет на позиции компании на рынке, показывает, что она развивается, не стоит на месте. Это свидетельство компетенций и опыта компании, раз она может выпускать новые модели. В-третьих, такое обновление поддерживает интерес к компании со стороны акционеров, отражается на стоимости ценных бумаг», – отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Продажи у «АвтоВАЗа» пошли в гору благодаря стоимости автомобилей. «Автомобили «АвтоВАЗа» находят спрос, потому что это единственные машины, представленные в бюджетном сегменте. Других бюджетных машин у нас просто нет», – отмечает Моржаретто.

    «Завод ранее вынужден был развиваться в условиях реальной конкуренции – и развивался неплохо. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, потому что мы живем не в вакууме, и

    рано или поздно в бюджетный сегмент придут и другие компании, те же самые китайцы. Сейчас они работают в более дорогом сегменте,

    но потом они увидят, что «АвтоВАЗ» занимает 40% автомобильного рынка России, и захотят часть этого пирога», – отмечает Моржаретто.

    Перспективы у новых моделей «АвтоВАЗа» хорошие, но на практике все будет зависеть от установленной цены. «Главное – удержать цену ниже, чем у китайцев. Пока «АвтоВАЗу» это удается, однако цены находятся уже на грани, так как за год завод четыре раза повышал цены, поскольку сказывается инфляция. Китайцы начинают продавать машины где-то от 2 млн рублей, и пока существует разрыв с «Ладами» (1,5 млн рублей). Однако после последнего поднятия цен некоторые модели «Весты» уже приблизились и даже перешагнули за 2 млн рублей», – заключает собеседник.

    В ноябре автомобили «Лада» подорожали от 64 до 106 тыс. рублей в зависимости от модели, что составляет 4,6–9,7%. Для покупателей в бюджетном сегменте автомобилей любое удорожание существенно.

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    Зачем «АвтоВАЗу» серьезно обновлять модельный ряд

    «АвтоВАЗ» рассказал о планах по выпуску новых моделей. Уже в следующем году появится модель, которая может стать самой продаваемой в России, а в двухлетней перспективе – новый кроссовер. Только на первый взгляд заводу в условиях ухода западных конкурентов можно почивать на лаврах. Ему на пятки активно наступают китайцы. Подробности

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