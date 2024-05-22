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    22 мая 2024, 09:00 • Экономика

    Каким автомобилем будет современная «Волга»

    Почему новую «Волгу» создали на основе китайских моделей

    Каким автомобилем будет современная «Волга»
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Премьер-министру России показали новую линейку автомобилей Volga, которые будут собираться на Горьковском автозаводе вместо американских и немецких машин. На этот раз сотрудничество завязалось с китайским концерном Changan. Почему решили возродить советский бренд «Волга» и именно с китайским партнером, а не самостоятельно?

    В Нижнем Новгороде состоялась презентация автомобилей возрожденного бренда Volga в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России».

    Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил выставку и опробовал первую модель, которая будет запущена в серийное производство - бизнес-седан Volga С40. Также до конца 2024 года запланирован выпуск еще двух новинок – среднеразмерного кроссовера Volga К30 и полноразмерного Volga К40.

    Мишустин назвал машины современным, и попросил нарастить локализацию производства.  «У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», - выразил пожелания Мишустин.

    В пресс-службе бренда отметили, что у компании «большие планы по локализации»: «Начнем мы с критически значимых узлов, таких как двигатель и трансмиссия, следующим шагом будут кузовные детали и элементы интерьера в том числе и руль», передает «Интерфакс».

    «В настоящий момент нижегородские инженеры прорабатывают решения, которые позволят организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов. В нижегородском автомобильном кластере есть все, чтобы реализовать это - опыт, традиции, производственные компетенции и лучшая инженерная школа в стране», - заявил руководитель АО «Производство легковых автомобилей» Александр Подоплелов, добавив, что большинство критически важных компонентов планируется производить в России.

    Компания «Производство легковых автомобилей» арендовало мощности у группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей. В частности, с 2007 по 2010 года здесь собирали Volga Siber. Volga принадлежит «ГАЗу», но мощности они отдали в аренду независимой компании.

    В этом году здесь будет запущено в серийное производство новый автомобилей Volga с выходом на полный цикл производства в 2025 году. Объем инвестиций в проект составит более 60 млрд рублей.

    Что касается новых моделей, то ходило много слухов о том, с кем будет сотрудничать Нижний Новгород для создания своих моделей. Основная и самая логичная версия – с китайским автопроизводителем, подтвердилась. По данным портала «Китайские автомобили», бизнес-седан Volga C40 представляет собой перелицованную версию Changan Raeton Plus, кроссоверы Volga K30 и Volga K40 – Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z соответственно. Все три новые модели оснащаются турбодвигателем мощностью 188 л. с., который работает в сочетании с7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

    Почему компания решила выпускать автомобили не под китайским брендом, а вернуть именно старый отечественный бренд? Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто видит в этом двойной смысл. Во-первых, возродить любимый россиянами бренд, который уже на слуху, и в его раскрутку точно вкладываться не придется.

    «А во-вторых, я так понимаю, что все китайцы постепенно будут переходить по российские бренды, чтобы уйти в первую очередь от санкции»,

    - заключает автомобильный эксперт.

    Ранее уже был возрожден автомобиль под маркой «Москвич», который был создан на базе китайского JAC. А «АвтоВАЗ» создал автомобиль под брендом Xcite X-cross 7 на базе китайской модели Chery Tiggo 7. 

    Впервые «Волга» появилась в советском союзе в 1956 году, и получила свой собственный двигатель не сразу, а только через год после начала серийного производства. В СССР этот автомобиль считался по престижу выше «Жигули». Автомобиль выделялся более просторным салоном и большим багажником. Второе поколение появилось в 1970 году, и «Волги» продолжали выпускать даже в 90-е годы. Однако с наплывом иностранных моделей, устаревшая модель потеряла свою привлекательность.

    Но попытки возродить этот бренд уже были. В 2007 году было  представлено абсолютно новое поколение «Волг» - автомобили Volga Siber, которые стали перелицовкой иномарок Dodge Strarus и Chrysler Sebring второго поколения. Для завода это был первый опыт перелицовки иномарки. Планировали, что эти автомобили Siber станут покупать госструктуры для замены иномарок. Однако новая модель «прожила» на конвейере лишь несколько лет. Спрос на машину был низкий, в том числе из-за высокой ценовой политики, плюс были проблемы с поставками запчастей. Поэтому последние «Волги» были выпущены на «ГАЗе» в 2010 году.

    С 2013 года «ГАЗ» выпускал на нижегородском заводе коммерческий фургон Sprinter Classic от компании Mercedes-Benz, но в 2018 году партнерство было разорвано из-за введения санкций США против Олег Дерипаски, владеющего Группой «ГАЗ».

    До 2022 года на мощностях Горьковского автозавода велась также сборка моделей Skoda и Volkswagen, пока немецкий концерн не объявил о закрытии своего нижегородского офиса из-за начала СВО.

    «Почему создали новую «Волгу» на основе китайских моделей? Во-первых, потому что других вариантов не было. С нами никто сейчас не дружит кроме китайцев. Во-вторых,

    китайский автопром стал очень сильным на фоне любого другого автопрома, поэтому с китайцами интересно работать. Самим сделать с нуля автомобиль невозможно при нынешнем уровне развития технологий»,

    - говорит Игорь Моржаретто. Создание собственных автомобилей с нуля потребовало много времени и куда больше денег, чем нынешние немалые 60 млрд рублей инвестиций.

    «Внешне машина довольно любопытная. Насколько я знаю китайские оригиналы сами по себе хороши, а тут добавляются элементы в стиле «Волги 21», есть отсыл к классическим моделям. Перспективы продаж зависят от цены, которую невозможно предугадать. Стоимость автомобилей будет зависеть от многих вещей, в частности, от объема производства, от спроса, от уровня локализации», - считает Моржаретто.

    Планы по локализации у компании по производству новых Volga довольно серьезные. «Уже ищутся партнеры, которые смогут выпускать комплектующие в Нижнем Новгороде и в других городах. Опыт у завода по сборке автомобилей тоже есть, поскольку много лет на этих мощностях очень удачно собирали модели Volkswagen и Mercedes. Поэтому я вижу неплохие перспективы у этих моделей», - говорит Моржаретто.

    «Скорее всего, локализация новых автомобилей будет происходить постепенно, ориентируясь на спрос на конкретные модели, то есть в первую очередь локализовывать будут детали для моделей, пользующихся наибольшим спросом, чтобы снизить расходы. Детали и узлы для этих автомобилей могут производить не только компании, производящие автомобильные комплектующие, но и другие предприятия машиностроения. Производство отдельных позиций может быть организовано в самом Нижнем Новгороде, где будут собирать сами автомобили, это поможет уменьшить расходы на их перевозку», - рассуждает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». В зависимости от сложности конкретных деталей и узлов локализация может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

    Пока конкретики довольно мало не только о моделях, но и о том, на кого рассчитаны эти автомобили и сколько будут стоить. «Их покупателями могут стать самые разные группы покупателей, и те, кто помнит прежние автомобили этой марки, и те, для кого она является новой. Важным будут технические характеристики этого автомобиля, качество его сборки, стоимость, удобство обслуживания и другие моменты. Если все это будет устраивать автовладельцев, то эти автомобили могут стать в числе самых продаваемых в стране», - не исключает Баранов.

    Моржаретто тоже считает, что эти автомобили будут рассчитаны для широкого круга покупателей. «Важный вопрос, какая будет цена и какой будет спрос на автомобили в целом, потому что сейчас предложение на рынке довольно много, в первую очередь китайских автомобилей. Поэтому цена моделей Volgs должна быть чуть ниже, чем у китайских одноклассников с китайскими марками», - заключает собеседник.

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