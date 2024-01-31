Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite

Кто помогает «АвтоВАЗу» расширять модельную линейку

Tекст: Ольга Самофалова

На дочернем заводе «АвтоВАЗа» – бывшем питерском заводе Nissan – началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Уже даже выпустили первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Продажи начнут весной 2024 года, а пока ведется накопление складского запаса. «АвтоВАЗ» с неким международным партнером планирует запустить в производство несколько моделей на этом пустующем после ухода японцев заводе.

Официальной информации об этом проекте пока немного. Ее обещают рассказать только в конце февраля, вероятно, перед стартом официальных продаж. По неофициальной информации, под новой маркой Xcite будут выпускаться перелицованные китайские автомобили Chery. И первым с конвейера в Санкт-Петербурге может сойти кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro.

В 2023 году этот автомобиль занял пятое место среди самых продаваемых легковых автомобилей в России. Эта модель часто встречается в каршеринге и такси. Его цена (с двигателем 1,5 л) в России стартует от 2,570 млн рублей. Сколько будет стоить автомобиль под маркой Xcite пока не известно.

Зачем «АвтоВАЗу» такое сотрудничество с китайским концерном и зачем китайцу отдавать свою модель для выпуска под новым брендом на российском заводе? Эта история выгодна, на самом деле, для обеих сторон, и для пустующего завода Nissan – тоже.

«У «АвтоВАЗа» всегда была непозволительно короткая модельная линейка.

Если российский завод хочет претендовать на роль серьезного национального производителя, то нужно расширять модельный ряд. Своих сил для этого нет, поэтому привлекается машина, которую можно делать по лицензии. Это нормальная практика. В конце концов сам «АвтоВАЗ» с этого и начинал, потому что «Жигули» – это лицензия «Фиата».

В этом ничего страшного нет»,

– говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Можно вспомнить, что и на АЗЛК начали выпускать перелицованный JAC S3 как «Москвич-3».

«После ухода французов «АвтоВАЗ» сильно потерял в своей способности адаптироваться, а тем более, развивать новые марки. В такой ситуации сборка китайской машины – это разумное решение для восстановления позиций на рынке в сегменте кроссоверов среднего по современным меркам ценового сегмента», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

«Завод под Санкт-Петербургом уже год простаивает, а там современная линия и опытный персонал, который в свое время собирал неплохие X-Trail. Возможность его перезапустить, да еще и с маркой-аналогом бывшего производства – это стратегически очень верное решение. Кроме того, основная линейка «АвтоВАЗа» потеряла современные системы (автоматическая коробка, робот, системы безопасности), а у Cherry все это почти не уступает западным брендам. Также совместное производство – это экономия на утилизационном сборе, а значит возможность продавать машину дешевле китайского оригинала», - указывает Гришунин.

По его мнению, вряд ли речь идет о создании собственной платформы «АвтоВАЗА», скорее это будет крупноузловая сборка с большей долей отечественных компонентов. «Китайцы получат возможность ввозить больше машинокомплектов, а также популярность на российском рынке, где все еще существует предубеждение против китайского автопрома. Поломать его поможет только количество проданных машин», - считает Гришунин.

«Отверточная сборка из машинокомплектов снижает требования к технологическим мощностям и квалификации рабочих, а за счет особенностей таможенного законодательства привезти машину по частям и собрать на территории страны получается дешевле, чем ввозить сразу готовый продукт», - указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Возникает резонный вопрос: как будут существовать на одном рынке реальный кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro и его новая версия под брендом Xcite? Не будут ли они мешать друг другу?

«Существование марок-клонов не является проблемой на рынке. Пример «Москвича» и JAC – тому подтверждение. Российская сборка всегда считалась менее надежной, чем китайская, поэтому дифференциация клиентов по этому признаку позволит развести продажи в разные ниши», - считает Гришунин. По его оценке, Cherry Tiggo 7 займет нишу доступных паркетников от Nissan, Mitsubisi, Kia и Huindai. «При ценнике в районе 2,6 млн рублей их будут продавать до 50 тыс. в год. Экономия на отечественной сборке может снизить цену до 2,2 млн рублей, тогда потенциал спроса сильно выше - до 70-80 тыс. штук в год», - посчитал эксперт.

Артем Деев предполагает, что под брендом Xcite будут выпускаться автомобили в дешевых комплектациях и с урезанным техническим функционалом, а полная «взрослая» версия останется прерогативой чисто китайских машин. «В мировом автопроме давно укоренилась такая практика. Те же VW Polo и Skoda Rapid – фактически один и тот же автомобиль с минимальной разницей в дизайне экстерьера и салона. Однако позиционируются они в разных сегментах, и продажам друг друга не мешают. То же будет и в случае с Cherry Xcite», - считает эксперт.

Моржаретто не исключает, что могли быть договоренности что, если китайскую модель начинают производитель под брендом Xcite, то ее аналог под китайским брендом убирают с российского рынка.

«Возможно, Chery готов вывести на рынок новую модель под своим брендом, а хорошую популярную модель, но предыдущего поколения, решили запустить в производстве по лицензии под другим брендом»,

- поясняет собеседник.

Это не первая попытка Chery завоевать российский рынок. Chery - один из первых китайских автобрендов, кто пришел в Россию еще в начале 2000-х годов. Однако его первый заход и сборка машин на «Автоторе» в 2006 году не имела большого успеха, поэтому производство было свернуто через два года.

«В первый заход компании Chery в Россию был неудачным, потому что китайцы только-только набивали руку, копируя чужие решения, технологии были еще в зачатках, качество сборки оставляло желать лучшего. Сейчас же автомобильная промышленность из Поднебесной вполне конкурентоспособна», - отмечает Деев.

«В 2006 году Chery сильно уступал в качестве европейцам, и машины продавались откровенно плохо, поэтому не увидев потенциала рынка китайцы его покинули. Сегодня, когда рынок пустой, цены заоблачные, а китайский автопром по надежности уже сравнялся с корейцами десятилетней давности, перспектива сборки китайских машин в России довольно радужная», - считает Гришунин. По его мнению, если кооперация с «АвтоВАЗом» будет иметь успех, может появиться и полностью собственные площадки в России для Chery и Exeed. «Скорее всего, в стратегии китайцев есть планы и на кооперацию, и на собственные заводы, и на импорт китайского эксклюзива», - не исключает Гришунин.