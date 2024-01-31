  • Новость часаСтало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только Леве из «Би-2»
    Захарова обвинила Запад в убийстве олимпизма в связи с ситуацией с Валиевой
    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru
    В Армении возбудили дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    32 комментария
    31 января 2024, 09:08 • Экономика

    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite

    Кто помогает «АвтоВАЗу» расширять модельную линейку

    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    На бывшем заводе Nissan, которым теперь распоряжается «АвтоВАЗ», началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Продажи стартуют уже этой весной. Откуда у «АвтоВАЗа» так неожиданно появилась новая модель? И что она будет собой представлять?

    На дочернем заводе «АвтоВАЗа» – бывшем питерском заводе Nissan – началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Уже даже выпустили первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Продажи начнут весной 2024 года, а пока ведется накопление складского запаса. «АвтоВАЗ» с неким международным партнером планирует запустить в производство несколько моделей на этом пустующем после ухода японцев заводе.

    Официальной информации об этом проекте пока немного. Ее обещают рассказать только в конце февраля, вероятно, перед стартом официальных продаж. По неофициальной информации, под новой маркой Xcite будут выпускаться перелицованные китайские автомобили Chery. И первым с конвейера в Санкт-Петербурге может сойти кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro.

    В 2023 году этот автомобиль занял пятое место среди самых продаваемых легковых автомобилей в России. Эта модель часто встречается в каршеринге и такси. Его цена (с двигателем 1,5 л) в России стартует от 2,570 млн рублей. Сколько будет стоить автомобиль под маркой Xcite пока не известно.

    Зачем «АвтоВАЗу» такое сотрудничество с китайским концерном и зачем китайцу отдавать свою модель для выпуска под новым брендом на российском заводе? Эта история выгодна, на самом деле, для обеих сторон, и для пустующего завода Nissan – тоже.

    «У «АвтоВАЗа» всегда была непозволительно короткая модельная линейка.

    Если российский завод хочет претендовать на роль серьезного национального производителя, то нужно расширять модельный ряд. Своих сил для этого нет, поэтому привлекается машина, которую можно делать по лицензии. Это нормальная практика. В конце концов сам «АвтоВАЗ» с этого и начинал, потому что «Жигули» – это лицензия «Фиата».

    В этом ничего страшного нет»,

    – говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Можно вспомнить, что и на АЗЛК начали выпускать перелицованный JAC S3 как «Москвич-3».

    «После ухода французов «АвтоВАЗ» сильно потерял в своей способности адаптироваться, а тем более, развивать новые марки. В такой ситуации сборка китайской машины – это разумное решение для восстановления позиций на рынке в сегменте кроссоверов среднего по современным меркам ценового сегмента», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    «Завод под Санкт-Петербургом уже год простаивает, а там современная линия и опытный персонал, который в свое время собирал неплохие X-Trail. Возможность его перезапустить, да еще и с маркой-аналогом бывшего производства – это стратегически очень верное решение. Кроме того, основная линейка «АвтоВАЗа» потеряла современные системы (автоматическая коробка, робот, системы безопасности), а у Cherry все это почти не уступает западным брендам. Также совместное производство – это экономия на утилизационном сборе, а значит возможность продавать машину дешевле китайского оригинала», - указывает Гришунин.

    По его мнению, вряд ли речь идет о создании собственной платформы «АвтоВАЗА», скорее это будет крупноузловая сборка с большей долей отечественных компонентов. «Китайцы получат возможность ввозить больше машинокомплектов, а также популярность на российском рынке, где все еще существует предубеждение против китайского автопрома. Поломать его поможет только количество проданных машин», - считает Гришунин.

    «Отверточная сборка из машинокомплектов снижает требования к технологическим мощностям и квалификации рабочих, а за счет особенностей таможенного законодательства привезти машину по частям и собрать на территории страны получается дешевле, чем ввозить сразу готовый продукт», - указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Возникает резонный вопрос: как будут существовать на одном рынке реальный кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro и его новая версия под брендом Xcite? Не будут ли они мешать друг другу?

    «Существование марок-клонов не является проблемой на рынке. Пример «Москвича» и JAC – тому подтверждение. Российская сборка всегда считалась менее надежной, чем китайская, поэтому дифференциация клиентов по этому признаку позволит развести продажи в разные ниши», - считает Гришунин. По его оценке, Cherry Tiggo 7 займет нишу доступных паркетников от Nissan, Mitsubisi, Kia и Huindai. «При ценнике в районе 2,6 млн рублей их будут продавать до 50 тыс. в год. Экономия на отечественной сборке может снизить цену до 2,2 млн рублей, тогда потенциал спроса сильно выше - до 70-80 тыс. штук в год», - посчитал эксперт.

    Артем Деев предполагает, что под брендом Xcite будут выпускаться автомобили в дешевых комплектациях и с урезанным техническим функционалом, а полная «взрослая» версия останется прерогативой чисто китайских машин. «В мировом автопроме давно укоренилась такая практика. Те же VW Polo и Skoda Rapid – фактически один и тот же автомобиль с минимальной разницей в дизайне экстерьера и салона. Однако позиционируются они в разных сегментах, и продажам друг друга не мешают. То же будет и в случае с Cherry Xcite», - считает эксперт.

    Моржаретто не исключает, что могли быть договоренности что, если китайскую модель начинают производитель под брендом Xcite, то ее аналог под китайским брендом убирают с российского рынка.

    «Возможно, Chery готов вывести на рынок новую модель под своим брендом, а хорошую популярную модель, но предыдущего поколения, решили запустить в производстве по лицензии под другим брендом»,

    - поясняет собеседник.

    Это не первая попытка Chery завоевать российский рынок. Chery - один из первых китайских автобрендов, кто пришел в Россию еще в начале 2000-х годов. Однако его первый заход и сборка машин на «Автоторе» в 2006 году не имела большого успеха, поэтому производство было свернуто через два года.

    «В первый заход компании Chery в Россию был неудачным, потому что китайцы только-только набивали руку, копируя чужие решения, технологии были еще в зачатках, качество сборки оставляло желать лучшего. Сейчас же автомобильная промышленность из Поднебесной вполне конкурентоспособна», - отмечает Деев.

    «В 2006 году Chery сильно уступал в качестве европейцам, и машины продавались откровенно плохо, поэтому не увидев потенциала рынка китайцы его покинули. Сегодня, когда рынок пустой, цены заоблачные, а китайский автопром по надежности уже сравнялся с корейцами десятилетней давности, перспектива сборки китайских машин в России довольно радужная», - считает Гришунин. По его мнению, если кооперация с «АвтоВАЗом» будет иметь успех, может появиться и полностью собственные площадки в России для Chery и Exeed. «Скорее всего, в стратегии китайцев есть планы и на кооперацию, и на собственные заводы, и на импорт китайского эксклюзива», - не исключает Гришунин.

    Главное
    Байден засомневался в необходимости нанесения прямого удара по Ирану
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки
    Фигуристов из России сместили на третье место командного турнира ОИ-2022
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии
    В Германии закончились деньги на поддержку населения
    Умер музыкант группы «Земляне» и «Машина времени»

    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite

    На бывшем заводе Nissan, которым теперь распоряжается «АвтоВАЗ», началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Продажи стартуют уже этой весной. Откуда у «АвтоВАЗа» так неожиданно появилась новая модель? И что она будет собой представлять? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине

    Слухи о кадровых перестановках в ВСУ вызвали дискуссию о том, как эти изменения изменят характер боевых действий армии Украины. Эксперты считают, что замена Валерия Залужного на Кирилла Буданова в должности главкома ВСУ приведет к усилению террористической активности противника. Однако логика верна и в обратном направлении – по кадровым решениям в ВСУ можно будет судить о том, что Вашингтон решил делать дальше на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............