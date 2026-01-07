Стало известно о новых мерах поддержки семей с 2026 года

«Единая Россия» продолжит работу над законопроектами, направленными на поддержку семей и защиту граждан, сказала Кузнецова. В Госдуме сейчас рассматривают 118 инициатив, касающихся социальной сферы.

С 1 января 2026 года вступили в силу новые меры поддержки, включая предоставление матерям-героиням социальных гарантий, аналогичных Героям России и Героям Труда.

«Их освободят от оплаты жилья и услуг ЖКХ, обеспечат бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте, бесплатным профессиональным обучением, правом на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, льготами в сфере здравоохранения, дополнительным ежемесячными выплатами к пенсии – 415% от размера социальной пенсии», – указала она.

Положение многодетных семей улучшится благодаря тому, что периоды ухода за детьми теперь будут учитываться в страховом стаже. Более 400 тыс. родителей смогут пересчитать свои пенсии с учетом новой нормы, на что в бюджете заложено более 11 млрд рублей.

Введены специальные выплаты для семей с двумя и более детьми – в бюджете на это предусмотрено 385 млрд рублей. Семьи смогут платить пониженный НДФЛ – 6% вместо 13%, так как 7% налога будет возвращаться, что затронет около 7 млн родителей.

Семьям участников спецоперации продлили кредитные каникулы до 31 декабря 2026 года. Они также получат льготы по земельному и транспортному налогам. Работники смогут не платить НДФЛ с корпоративной выплаты при рождении ребенка – сумма необлагаемой выплаты увеличена до 1 млн рублей.