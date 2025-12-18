Главврач Кремлевской поликлиники: Дожить до 120 лет реально

Tекст: Алексей Дегтярёв

Среди пациентов поликлиники есть те, кто уже отпраздновал столетние дни рождения, сказала Ржевская ТАСС.

По словам Ржевской, регулярная и обязательная диспансеризация является ключевым фактором увеличения продолжительности жизни.

«Раннее выявление онкологии – и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», – добавила она.

Главврач рассказала, что в их поликлинике цикл замкнут благодаря наличию отделения реабилитации. Правильное питание, здоровый образ жизни и наблюдение за изменениями в организме необходимы для долголетия.

Она также рекомендовала узнавать о болезни в роду, чтобы более осознанно подходить к контролю здоровья: если знать, от чего болели предки, можно выявлять риски и своевременно проходить нужные проверки.

В 2024 году глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что генетически человек может прожить 120 лет, если он будет соблюдать определенные установки и активно заниматься профилактикой заболеваний.