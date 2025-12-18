Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.5 комментариев
Главврач Кремлевской поликлиники: Дожить до 120 лет реально
Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская заявила, что 120 лет жизни – реально достижимая цель на сегодняшний день.
Среди пациентов поликлиники есть те, кто уже отпраздновал столетние дни рождения, сказала Ржевская ТАСС.
По словам Ржевской, регулярная и обязательная диспансеризация является ключевым фактором увеличения продолжительности жизни.
«Раннее выявление онкологии – и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», – добавила она.
Главврач рассказала, что в их поликлинике цикл замкнут благодаря наличию отделения реабилитации. Правильное питание, здоровый образ жизни и наблюдение за изменениями в организме необходимы для долголетия.
Она также рекомендовала узнавать о болезни в роду, чтобы более осознанно подходить к контролю здоровья: если знать, от чего болели предки, можно выявлять риски и своевременно проходить нужные проверки.
В 2024 году глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что генетически человек может прожить 120 лет, если он будет соблюдать определенные установки и активно заниматься профилактикой заболеваний.