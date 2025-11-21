Ким обвинила банки в желании уничтожить конкурентов

Ким обвинила выступающих против скидок банки в желании уничтожить конкурентов

Tекст: Вера Басилая

Основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким обвинила крупнейшие банки России в попытке уничтожить конкурентов, сообщает РБК.

Она подчеркнула, что агрессивная публичная и кулуарная позиция банков относительно скидок при оплате на маркетплейсах направлена исключительно на циничное устранение соперников с рынка.

По ее словам, в последние месяцы крупнейшие банки России консолидировались в попытке запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате картами этих площадок.

«Многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо «наказать» Ozon и WB, а самое главное – миллионы потребителей», – подчеркнула Ким.

Ким призвала все стороны действовать честно и исходить из интересов страны, граждан и их благополучия. Ранее главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам предоставлять прямые и косвенные скидки, включая бонусные программы.

Ранее руководители крупных банков предложили запретить маркетплейсам давать прямые скидки покупателям и использовать бонусные программы.

Представители Ozon заявили, что запрет программ лояльности приведет к удорожанию товаров для миллионов жителей, особенно малых городов.

Компания Wildberries назвала такие ограничения абсурдными.

Герман Греф обвинил маркетплейсы в недоплате 1,5 трлн рублей в бюджет.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой независимо от способа оплаты.