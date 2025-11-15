Володин заявил об обсуждении запрета продажи детям имитирующих алкоголь напитков

Tекст: Мария Иванова

В Госдуме обсуждается возможность введения ограничений на продажу детям безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в последние годы в России увеличились продажи таких товаров, и покупателями становятся не только взрослые, но и дети.

По данным экспертов, около 6% детей в возрасте от 10 до 13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино, а среди подростков 16-17 лет этот показатель достигает 21%. Таким образом, каждый пятый подросток этой возрастной группы пробует напитки, внешне и по вкусу схожие с алкоголем.

Володин подчеркнул, что речь идет не о безобидных лимонадах или соках, а о продукции, внешне и по вкусу имитирующей алкогольные напитки. По мнению врачей, употребление несовершеннолетними таких продуктов может привести к формированию пристрастия к алкоголю, появлению ассоциированных ритуалов и нездорового интереса к взрослым напиткам.

Это, в свою очередь, негативно влияет на психику и здоровье детей, добавил спикер Госдумы. В связи с этим парламентарии рассматривают вопрос о введении новых ограничительных мер для защиты подростков.

