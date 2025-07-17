В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в законодательство, ограничивающие продажу бензина несовершеннолетним, передает РИА «Новости». Исключение составит заправка транспортных средств подростков с шестнадцати лет, имеющих соответствующее право на вождение.

В сообщении регионального парламента отмечается, что изменения направлены на снижение детского дорожного травматизма и предотвращение гибели несовершеннолетних, использующих мопеды, квадроциклы и другую мототехнику на дорогах общего пользования.

Как пояснила председатель парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова, для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тыс. рублей.

Захарова подчеркнула: «Необходимость такого ограничения связана с ростом количества детей, выезжающих на дороги общего пользования на мототранспорте, который не предназначен для использования на автомобильных дорогах. Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают».

По данным Госавтоинспекции МВД по Татарстану, число аварий с участием мототранспорта и несовершеннолетних в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло на 40%, число погибших увеличилось втрое. По состоянию на 25 июня 2025 года в регионе зафиксировано 15 ДТП с участием детей до 16 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье 17-летняя девушка на питбайке погибла в результате ДТП. В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним. В Татарстане подростки попали в ДТП с квадроциклом.