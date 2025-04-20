Подростки попали в тяжелое ДТП с квадроциклом в Татарстане

Tекст: Денис Тельманов

Авария произошла в воскресенье вечером в Пестречинском районе Татарстана, передает РИА «Новости». По информации Госавтоинспекции, пятнадцатилетняя девочка управляла квадроциклом и выехала с разделительной полосы на проезжую часть, где столкнулась с автомобилем Skoda, двигавшимся в попутном направлении.

В результате столкновения девочка-водитель квадроцикла получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Пассажир квадроцикла, двенадцатилетний мальчик, скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливают все детали и причины случившегося. Ведомство призвало соблюдать правила дорожного движения и напомнило об опасности управления мототехникой несовершеннолетними.

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