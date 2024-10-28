В ДТП с питбайками и квадроциклом в Крыму погибли три подростка

Подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП с автомобилем в Крыму

Tекст: Вера Басилая

Авария произошла поздно вечером в воскресенье на автодороге Нижнегорский – Белогорск, вблизи села Косточковка. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с двумя питбайками и квдроциклом, которыми управляли подростки, передает РИА «Новости».

В результате столкновения двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники госавтоинспекции Нижнегорского района работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося. Прокуратура региона взяла под контроль ход расследования.

Ранее в поселке Песчаные Ковали в Татарстане 13-летний подросток на квадроцикле погиб в результате столкновения с патрульным мотоциклом.

До этого в октябре 2020 года 57-летний мужчина с ребенком на квадроцикле упали с обрыва в Лазаревском районе Сочи.