Японское правительство заявило о необходимости контактов с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Кихара заявил: «Сейчас отношения Японии и России находятся в сложной ситуации... Есть масса сложных задач, которые нам необходимо решить, будучи странами-соседями, поэтому правительство считает необходимым соответствующим образом контактировать с российской стороной», передает ТАСС.

По его словам, несмотря на напряженность, официальный Токио намерен взаимодействовать с Москвой для обсуждения актуальных проблем.

Кихара также отказался комментировать визит сенатора Мунэо Судзуки в Россию, подчеркнув, что эта поездка носила частный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ускоренная милитаризация Японии может негативно сказаться на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити выразил мнение о целесообразности получения Японией ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что увеличение военных расходов странами региона требует осторожности, чтобы избежать роста напряженности.