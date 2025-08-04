В Подмосковье запретили продажу алкоголя во дворах с сентября

Власти Подмосковья запретили продажу алкоголя во дворах с 1 сентября

Tекст: Елизавета Шишкова

Закон, запрещающий продажу алкоголя во дворах жилых домов Подмосковья, был принят Мособлдумой на весенней сессии, передает РИА «Новости».

Документ вступит в силу 1 сентября и вводит новые правила для магазинов и заведений общепита. Согласно закону, продавать алкоголь смогут только магазины с входом со стороны улицы, расположенным не дальше 30 метров от дороги. Торговые точки, уже имеющие лицензию, продолжат работу до окончания разрешения, а новые требования не затрагивают встроенные и пристроенные помещения.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что мера направлена на борьбу с шумом, мусором и конфликтами, возникающими около дворовых алкомаркетов. По его словам, жители неоднократно обращались к депутатам с жалобами на пьянство у входов магазинов и негативное влияние на детей.

Для заведений общепита, расположенных в многоквартирных домах, также вводятся ограничения: продажа алкогольных напитков будет разрешена только с 8.00 до 23.00 мск, за исключением ресторанов. Кроме того, обсуждается дополнительная мера – ограничить продажу алкоголя в подобных точках до двух часов в день – с 13.00 до 15.00 мск. Этот проект закона планируется рассмотреть осенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Московской областной думы поддержали в первом чтении законопроект об ограничении продажи алкоголя в заведениях общественного питания во дворах многоквартирных домов.

В Общественной палате предложили сократить разрешенные часы продажи алкоголя с 11.00 до 19.00 по советскому примеру. Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о повышении минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года.