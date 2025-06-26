Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
В Подмосковье собрались ограничить продажу алкоголя в точках общепита в жилых домах
Депутаты Московской областной думы поддержали в первом чтении законопроект, который ограничит продажу алкоголя в заведениях общественного питания, находящихся во дворах многоквартирных домов.
Согласно новому документу, такие точки смогут реализовывать спиртное только с 13.00 до 15.00, в остальное время продажа будет запрещена. Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что это решение принято для наведения порядка в сфере оборота алкогольной продукции и прекращения работы так называемых «псевдокафе», которые фактически занимались розничной продажей спиртного, пишет РИА «Новости».
Он добавил: «Сегодня на заседании Мособлдумы в первом чтении поддержан законопроект, который ограничит продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах со стороны двора. Это ещё один шаг в сторону наведения порядка в этой сфере».
Брынцалов также напомнил, что с 1 сентября в регионе уже запрещено продавать алкоголь в общепите в многоквартирных домах с 23.00 до 08.00. Теперь дополнительные ограничения коснутся магазинов с выходом во двор – им также запретят продажу спиртного, чтобы не допустить появления «псевдокафе» на месте закрытых алкогольных точек, передает телеканал 360.
По словам председателя, предложенные меры позволят эффективно бороться с нарушителями и не создадут проблем для добросовестных заведений, ориентированных на общественное питание, а не на продажу спиртного. Законопроект направлен на снижение употребления алкоголя и профилактику социальных проблем, связанных с этим.
Брынцалов отметил, что эти инициативы отражают запрос жителей области на безопасность и спокойствие во дворах. Он подчеркнул: «Мы создаем среду, где алкоголь не должен быть «центром притяжения», где во дворе слышен смех детей, а не звон бьющегося стекла».
В конце мая в Ленинградской области изменили время начала розничной продажи алкоголя, теперь приобрести его можно будет только с 11 утра, такое решение приняли областные депутаты. До этого власти Петербурга обязали заведения общепита в жилых домах соблюдать новые правила для продажи алкоголя. Рестораны и бары должны иметь отдельный вход. Заведения также обязали иметь штат сотрудников для обслуживания посетителей.