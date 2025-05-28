Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
В Петербурге ограничили работу «наливаек» в жилых домах
Заведения общепита в жилых домах Петербурга обязали соблюдать новые правила для продажи алкоголя, включая отдельный вход и штат сотрудников.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий деятельность заведений общепита, известных как «наливайки», расположенных в многоквартирных домах, передает РИА «Новости».
Документ вводит новые требования к таким заведениям: наличие отдельного входа, зала обслуживания площадью не менее 50 кв. м, отдельных туалетов для посетителей и персонала, оборудованного места для приготовления пищи и не менее пяти штатных сотрудников.
Депутат Денис Четырбок пояснил, что заведения, не соответствующие новым критериям и не получившие статус ресторана, смогут продавать алкоголь только с 11.00 до 22.00 по московскому времени. Закон призван защитить права граждан и пресечь попытки обходить городские правила торговли спиртным.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать во всех районах Петербурга для заведений в многоквартирных домах. Сейчас документ направлен на подписание губернатору города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года заксобрание Петербурга отказалось сокращать время продажи алкоголя в магазинах, решив сосредоточиться на борьбе с «наливайками». В Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя развился черный рынок спиртного. В России готовится введение запрета на онлайн-продажу самогонных аппаратов.