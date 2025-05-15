Стало известно о подготовке запрета онлайн-продажи самогонных аппаратов

Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

Tекст: Анастасия Куликова

«В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

«Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

«Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

«Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

«Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

«Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».