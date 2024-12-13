Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство утвердило план мероприятий, направленных на сокращение употребления алкоголя и снижение связанной с этим смертности и заболеваемости, передает ТАСС.

Согласно этому плану, будет проведен анализ мер административной ответственности, который поможет разработать рекомендации по их усилению. Особое внимание будет уделено опыту регионов по ограничению времени продажи крепкого алкоголя.

Минздрав предложил ограничить выкладку алкогольной продукции в зоне касс магазинов и установить регулирование оборота самогонных аппаратов. Планируется ввести запрет на дистанционную торговлю и рекламу этих устройств.

Министерство ожидает, что благодаря реализации этих мероприятий потребление алкоголя к 2030 году снизится до 7,8 литра на человека.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов ранее предложил ввести обязательное обследование у нарколога для лиц, достигших 18 лет, чтобы они могли приобретать алкоголь.