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Над Россией зафиксировали полярные сияния максимальной интенсивности
В небе над Россией появились полярные сияния высшего балла
В небе над территорией России фиксируются полярные сияния максимального балла интенсивности из-за начавшейся магнитной бури.
В небе над территорией России фиксируются полярные сияния максимального балла интенсивности из-за начавшейся магнитной бури, передает ТАСС.
«Над страной полярные сияния высшего балла интенсивности», – заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
О начале магнитной бури на Земле накануне предупреждали специалисты Института прикладной геофизики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности.
В четверг специалисты также зафиксировали на звезде сильную вспышку.
В понедельник на Земле завершилась вторая за осень магнитная буря.