На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

Tекст: Вера Басилая

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

«Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.