Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.0 комментариев
Bloomberg: Китай помог Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией
Пекин оказал содействие Исламабаду в реорганизации систем ПВО и спутникового наблюдения во время недавнего обострения между Пакистаном и Индией, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, аналитики Центра объединенных исследований по ведению войны при Минобороны Индии заявили о прямой поддержке Пакистана со стороны Китая в ходе последнего конфликта с Индией. По словам директора центра Ашока Кумара, Китай помог Пакистану обновить радарные и противовоздушные системы, чтобы лучше отслеживать передвижения индийских войск и техники.
Кроме того, отмечается, что Пекин предоставил Пакистану помощь в корректировке спутникового покрытия над Индией в период между нападением 22 апреля, когда погибли 26 туристов, и началом боевых столкновений. Кумар подчеркнул, что Китай предоставил данные, позволившие Пакистану своевременно реагировать на действия Индии с воздуха.
В правительстве Индии официально не раскрывали детали участия КНР в конфликте. Пакистан ранее упоминал использование китайского оружия, однако новая информация указывает на более глубокое вовлечение Пекина, включая логистическую и разведывательную поддержку. Китай и Пакистан, а также официальный Дели пока не прокомментировали публикацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Индией и Пакистаном показал возможности российского и китайского вооружения. Оружие Китая получило признание за высокую эффективность после событий между двумя странами.