Боец группировки «Восток» Медь рассказал о подземных ходах ВСУ в Омельнике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций в запорожском селе Омельник, соединив подвалы жилых домов длинными вырытыми тоннелями, передает ТАСС со ссылкой на видео Минобороны.

«Когда уже зашли в Омельник, там начало работать очень много их коптеров. И живой силы противника там было предостаточно. Там были дома и строения, где они находились в подвалах. Подвалы даже были прокопаны к другому подвалу, чтоб они перемещались к соседнему дому через тоннель», – рассказал боец.

По словам военнослужащего, окрестности населенного пункта оказались тщательно заминированы. Российским штурмовикам удалось преодолеть все препятствия и занять позиции, воспользовавшись густым туманом.

Об освобождении Омельника российское военное ведомство отчиталось 19 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник линия фронта украинской армии посыпалась после потери запорожского Омельника.

В понедельник Минобороны раскрыло детали освобождения этого населенного пункта.

В субботу российские войска заняли крупный район обороны противника в Днепропетровской области.