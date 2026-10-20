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Украинские военные объединили подвалы в запорожском Омельнике тоннелями
Боец группировки «Восток» Медь рассказал о подземных ходах ВСУ в Омельнике
Украинские военнослужащие прорыли подземные ходы для скрытого перемещения между подвалами в населенном пункте Омельник Запорожской области, сообщил заместитель командира взвода российской группировки войск «Восток» с позывным Медь.
Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций в запорожском селе Омельник, соединив подвалы жилых домов длинными вырытыми тоннелями, передает ТАСС со ссылкой на видео Минобороны.
«Когда уже зашли в Омельник, там начало работать очень много их коптеров. И живой силы противника там было предостаточно. Там были дома и строения, где они находились в подвалах. Подвалы даже были прокопаны к другому подвалу, чтоб они перемещались к соседнему дому через тоннель», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, окрестности населенного пункта оказались тщательно заминированы. Российским штурмовикам удалось преодолеть все препятствия и занять позиции, воспользовавшись густым туманом.
Об освобождении Омельника российское военное ведомство отчиталось 19 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник линия фронта украинской армии посыпалась после потери запорожского Омельника.
В понедельник Минобороны раскрыло детали освобождения этого населенного пункта.
В субботу российские войска заняли крупный район обороны противника в Днепропетровской области.