Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Центробанк Китая сохранил базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд
Народный банк Китая оставил годовую ставку для заемщиков на уровне 3%
Народный банк Китая принял решение не менять годовую ставку для первоклассных заемщиков на ближайший месяц и оставил ее на уровне 3%.
Народный банк Китая не стал корректировать годовую ставку для первоклассных заемщиков (LPR) на ближайший месяц. Ставка для займов на пять лет также сохранилась на отметке 3,5%, передает ТАСС.
Таким образом, показатели не подвергаются корректировке в КНР уже 17-й месяц подряд. В последний раз годовая ставка менялась в мае 2025 года, когда ее понизили на 0,1 процентного пункта. В текущем году изменений не происходило.
Снижение LPR влияет на стоимость кредитов для компаний и потребителей, а также определяет проценты по ипотеке. Этот инструмент позволяет властям стимулировать экономику и повышать активность на рынке.
Ежемесячно ставку определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования на основе данных ключевых коммерческих банков.
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