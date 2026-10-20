Центробанк Китая сохранил базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд

Народный банк Китая оставил годовую ставку для заемщиков на уровне 3%

Tекст: Денис Тельманов

Народный банк Китая не стал корректировать годовую ставку для первоклассных заемщиков (LPR) на ближайший месяц. Ставка для займов на пять лет также сохранилась на отметке 3,5%, передает ТАСС.

Таким образом, показатели не подвергаются корректировке в КНР уже 17-й месяц подряд. В последний раз годовая ставка менялась в мае 2025 года, когда ее понизили на 0,1 процентного пункта. В текущем году изменений не происходило.

Снижение LPR влияет на стоимость кредитов для компаний и потребителей, а также определяет проценты по ипотеке. Этот инструмент позволяет властям стимулировать экономику и повышать активность на рынке.

Ежемесячно ставку определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования на основе данных ключевых коммерческих банков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Костин сообщил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию.

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