3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Монголия объявила о приоритете партнерства с Россией и Китаем
Премьер Монголии назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал назвал расширение трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем одним из главных приоритетов внешней политики своей страны.
Развитие трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем стало одним из приоритетов политики республики, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава монгольского правительства подчеркнул важность поддержания крепких связей со странами-соседями.
«Монголия дорожит и развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства со своими вечными соседями – Россией и Китаем», – заявил Ням-Осорын Учрал. Он добавил, что расширение взаимовыгодного взаимодействия на три стороны является ключевым направлением внешней политики государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал возглавил делегацию своей страны на Восточном экономическом форуме.
На полях мероприятия президент России Владимир Путин провел переговоры с главой монгольского правительства.
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