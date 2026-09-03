Монголия объявила о приоритете партнерства с Россией и Китаем

Премьер Монголии назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом

Tекст: Мария Иванова

Развитие трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем стало одним из приоритетов политики республики, передает РИА «Новости».

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава монгольского правительства подчеркнул важность поддержания крепких связей со странами-соседями.

«Монголия дорожит и развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства со своими вечными соседями – Россией и Китаем», – заявил Ням-Осорын Учрал. Он добавил, что расширение взаимовыгодного взаимодействия на три стороны является ключевым направлением внешней политики государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал возглавил делегацию своей страны на Восточном экономическом форуме.

На полях мероприятия президент России Владимир Путин провел переговоры с главой монгольского правительства.

Российский лидер напомнил о непосредственном участии Москвы в становлении экономики соседнего государства.