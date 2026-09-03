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    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    3 сентября 2026, 10:49 • Новости дня

    Монголия объявила о приоритете партнерства с Россией и Китаем

    Премьер Монголии назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал назвал расширение трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем одним из главных приоритетов внешней политики своей страны.

    Развитие трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем стало одним из приоритетов политики республики, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава монгольского правительства подчеркнул важность поддержания крепких связей со странами-соседями.

    «Монголия дорожит и развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства со своими вечными соседями – Россией и Китаем», – заявил Ням-Осорын Учрал. Он добавил, что расширение взаимовыгодного взаимодействия на три стороны является ключевым направлением внешней политики государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал возглавил делегацию своей страны на Восточном экономическом форуме.

    На полях мероприятия президент России Владимир Путин провел переговоры с главой монгольского правительства.

    Российский лидер напомнил о непосредственном участии Москвы в становлении экономики соседнего государства.

    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    3 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства и ЦБ фразой из мифологии

    Путин заявил об успешном прохождении властями между Сциллой и Харибдой

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин позитивно оценил совместную работу правительства и Центрального банка по проведению макроэкономической политики в текущих условиях.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства высоко оценил макроэкономическую политику властей, передает РИА «Новости».

    По его словам, профильным ведомствам удается соблюдать необходимый баланс.

    «Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой», – заявил Владимир Путин участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства призвал пройти между Сциллой и Харибдой ради сбалансированного развития экономических центров.

    В июне российский лидер назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме президент отметил профессионализм действий правительства и Центрального банка.


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    3 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Путин рассказал о предотвращении угрозы гиперинфляции в России

    Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном предотвращении угрозы гиперинфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

    Президент отметил, что благодаря политике, проводимой Центральным банком и правительством России, удалось избежать резкого скачка цен, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул эффективность принятых мер.

    «Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», – заявил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава государства сообщил о закреплении инфляции на уровне ниже 6%.

    В феврале он объяснил кратковременное ускорение роста цен перенастройкой налоговой системы.

    В конце прошлого года российский лидер назвал снижение инфляции главным достижением года.


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    3 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Путин призвал сделать Дальний Восток центром инженерной мысли

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал превратить Дальний Восток и Арктику в передовые центры развития инженерной мысли и быстрого внедрения новых технологий.

    Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул необходимость ускорения инновационных процессов в макрорегионе, передает РИА «Новости».

    «Дальний Восток России, наша Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени», – сказал президент.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с первого по четвертое сентября. Мероприятие традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения перспектив развития региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости активного развития Дальнего Востока и Арктики.

    Глава государства назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором для будущего всей страны.

    Российский лидер дал старт работе нескольких новых промышленных предприятий в макрорегионе.

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    3 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Путин сообщил о масштабном внедрении ИИ в стратегию Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что привлечение инвестиций в инновационные компании и внедрение передовых технологий станут ключевыми задачами развития Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что обновленная стратегия развития Дальнего Востока включит привлечение инвестиций в инновации и внедрение искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «Привлечение средств в инновационные компании, в развитие инфраструктуры цифровой платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы. Причем на базе самого передового в стране регулирования», – подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне во Владивостоке президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов.

    Глава государства назвал развитие этих территорий ключевым фактором для будущего всей страны.

    Ранее весной российский лидер поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики.

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    3 сентября 2026, 09:47 • Новости дня
    Путин заявил о развитии Северного морского пути с Китаем

    Путин заявил о планах развивать перевозки по Севморпути совместно с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена продолжить развитие логистических маршрутов через Северный морской путь совместно с китайскими партнерами, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме.

    Россия планирует совместно с китайскими партнерами наращивать грузоперевозки по Северному морскому пути, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

    «Совсем недавно, в августе, через российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской народной республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о прогнозе свыше 35 международных контейнерных рейсов по Северному морскому пути со стороны Китая до конца 2026 года.

    Россия и Китай планируют к 2030 году как минимум удвоить объем грузоперевозок по Северному морскому пути.

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    3 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин поручил создать финансовый центр на базе Восточной биржи

    Путин поручил кабмину и ЦБ создать финансовый центр на базе Восточной биржи

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился проработать вопрос формирования современного финансового хаба на Дальнем Востоке для привлечения международных инвестиций.

    Глава государства поставил задачу перед правительством и Банком России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи», – заявил президент.

    Он добавил, что на основе этой площадки планируется сформировать современный центр финансов, и попросил профильные ведомства предметно изучить данные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о формировании фундамента опережающего развития Дальнего Востока.

    Глава государства назвал Азиатско-Тихоокеанский регион главным драйвером роста мировой экономики.

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    3 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин сообщил о тестировании госзакупок через маркетплейсы

    Путин заявил о запуске тестирования упрощенных госзакупок на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал масштабный эксперимент по проведению государственных закупок через электронные маркетплейсы в дальневосточных регионах.

    Пилотный проект позволит государственным учреждениям приобретать необходимые товары без излишней бюрократии, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства объяснил необходимость проведения микро-реформы в этой сфере.

    «С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями», – сказал Владимир Путин.

    Использование современных площадок сведет к минимуму риски мелкой коррупции, добавил президент. По его словам, новый подход сделает процесс приобретения товаров быстрее и дешевле за счет оптимизации логистики, а также поможет избавиться от лишних посредников.

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    3 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Путин раскрыл детали кулуарных бесед на Восточном экономическом форуме

    Путин рассказал о неформальном общении с азиатскими лидерами на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о неформальном общении с лидерами азиатских государств перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился подробностями неформального общения с коллегами из азиатских стран, передает РИА «Новости».

    Перед началом официальной части участники беседовали в так называемом «накопителе», обсуждая предстоящие выступления.

    «Перед тем, как войти в этот зал, мы с коллегами сидели в так называемом «накопителе», обменивались мнениями о том, что будем здесь говорить. Я рассказывал про Дальний Восток дополнительно», – рассказал глава государства.

    В ходе разговора российский лидер акцентировал внимание на масштабах государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо Китая и Индии, он особо отметил Индонезию, население которой достигает почти 300 млн человек, подчеркнув, что с такими странами мировому сообществу придется считаться независимо от проводимой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Утром глава государства провел рабочий завтрак с индонезийским лидером Прабово Субианто.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее назвал президента Индонезии главным гостем мероприятия.

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    3 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Путин: Преференциальные режимы на Дальнем Востоке создали 200 тыс. рабочих мест

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о создании 200 тыс. рабочих мест благодаря преференциальным режимам на Дальнем Востоке.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил об успехах преференциальных режимов, передает РИА «Новости».

    «На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тыс. новых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Помимо этого, инструменты поддержки бизнеса будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики. «Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентны. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример для стимулирования деловой активности», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал запуск единого преференциального режима в Арктике и на Дальнем Востоке.

    Глава государства дал старт обновленной стратегии развития макрорегиона до 2036 года.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил о создании новой экономической зоны.

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    3 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Путин: Уровень госдолга России один из самых низких в мире

    Путин назвал дефицит бюджета России некритичным благодаря низкому госдолгу

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал текущий дефицит федерального бюджета некритичным, подчеркнув, что уровень государственного долга страны остается одним из самых низких в мире.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства оценил текущее исполнение федерального бюджета, передает РИА «Новости».

    «Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет», – заявил российский лидер.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент озвучил размер дефицита консолидированного бюджета в 160 млрд рублей.

    В конце весны внешняя задолженность страны сократилась до 54,9 млрд долларов.

    По итогам прошлого года совокупный госдолг России стал самым низким среди стран G20.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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