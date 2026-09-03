Герой России Куценко возглавил фонд «Защитники Отечества» в Севастополе

  • Новость часаПутин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
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    ГУР и СБУ доказали русскость Киева
    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации
    В ВСУ начали жаловаться на дефицит топлива
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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    3 сентября 2026, 11:27 • Новости дня

    Герой России Куценко возглавил фонд «Защитники Отечества» в Севастополе

    Участник «Время героев» Куценко назначен главой севастопольского фонда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участник программы «Время героев» Дмитрий Куценко назначен руководителем севастопольского отделения фонда «Защитники Отечества», перед которым поставлена задача помогать каждому нуждающемуся ветерану.

    Герой Российской Федерации Дмитрий Куценко возглавил филиал фонда поддержки участников специальной военной операции в Севастополе. В июне прошлого года он вошел в число 85 участников второго потока программы «Время героев», созданной по инициативе президента Владимира Путина.

    «Государственный фонд «Защитники Отечества» – это больше, чем организация. За этим названием стоят судьбы реальных людей – сильных, мужественных, которые прошли через тяжелейшие испытания ради безопасности и будущего нашей Родины», – прокомментировал свое назначение Дмитрий Куценко.

    Он подчеркнул, что главная задача фонда, поставленная главой государства, заключается в оказании помощи каждому нуждающемуся ветерану.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал кадровое решение, отметив личную смелость и профессиональную надежность нового руководителя. Наставник Куценко по программе «Время героев», глава Якутии Айсен Николаев, также выразил уверенность, что боевой опыт поможет ему в работе по поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Дмитрий Куценко родился в 1987 году в Новосибирске. С 2011 года он служил в бригаде морской пехоты Черноморского флота, пройдя путь от командира отделения до командира батальона. За героизм в ходе спецоперации он награжден тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Ранее более 110 участников программы «Время героев» получили новые назначения, включая должности полпреда президента в УрФО и глав регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года командира десантно-штурмового подразделения морской пехоты Дмитрия Куценко представили к званию Героя России.

    В конце 2025 года организаторы кадровой программы «Время героев» подвели итоги обучения второго потока участников.

    Летом 2026 года наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов СВО.

    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    3 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года и напомнил, что Россия признала Украину на основе ее декларации о независимости.

    Лавров напомнил, что в декларации закреплялись принципы нейтралитета и безъядерного статуса страны. «Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. Вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности», – сказал министр на полях Восточного экономического форума.

    «Трамп говорит, что нужно учесть реалии на земле, и мы считаем, что это коренное отличие от Европы, которая говорит (про) границы 1991 года, представляете себе, даже абстрагируясь от того, любят они нас, не любят они нас, но разве какой-то реалистичный политик может сейчас говорить, что надо решить украинскую проблему путем восстановления Украины в границах 1991 года», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Лавров заявил, что реалии украинского конфликта определяются выбором людей на референдумах 2022 года, а не положением военных подразделений. «Реалии – не то, что там находятся наши войска, они там находятся, чтобы защищать выбор людей, который был сделан на референдумах. Реалии для нас – это выбор людей, который закреплен нашей конституцией», – сказал министр.

    Прекращение боевых действий сейчас, отметил министр, означало бы согласие на возрождение нацизма.

    Министр также указал, что стремление западных стран ввести на Украину «стабилизационные силы» показывает намерение сохранить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах жизни. Заявления Киева о преступлениях российских военных в Буче он назвал бездоказательной провокацией, добавив, что европейцев туда возят на своеобразный политический туризм.

    «К ним продолжают европейцы ездить. Я, кстати, не знаю, чего позволяем им туризмом заниматься политическим», – сказал Лавров.

    Лавров заявил, что через неделю-полторы поедет в США на Генассамблею ООН и обсудит там с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем провокацию в Буче. Россия не отстанет от ООН с требованиями предоставить данные о провокации в Буче, заявил глава МИД.

    «Президент [России Владимир Путин] изложил очень четко наши подходы к урегулированию. Выступал он в июне 2024 года в нашем министерстве иностранных дел. И он изложил задачи, которые стоят перед специальной военной операцией – это демилитаризация режима, денацификация Украины и, конечно же, воссоединение с Россией тех наших исторических территорий, которые волею судеб и решением (Никиты – ред.) Хрущева и его предшественников оказались внутри Советского Союза в составе не РСФСР, а УССР», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее счел политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Министр также назвал сохранение киевского режима предательством предков и предостерег от возрождения неонацизма.

    Постпред России при ООН Василий Небензя ранее назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией

    Авиаэксперт Гусаров: Зеленский запугивает авиакомпании от отчаяния

    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Pres

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад проигнорирует угрозы Владимира Зеленского в адрес авиакомпаний, совершающих полеты над Россией. При этом авиасообщение, скорее всего, сохранится в прежнем объеме. Российская система транспортной безопасности не раз показывала свою надежность при попытках атак ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Зеленский пригрозил авиаперевозчикам, использующим российское небо.

    «С точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза. В то же время эти слова, на мой взгляд, демонстрируют степень отчаяния Банковой. Киев исчерпал все средства влияния на Россию и прибегает к открытому запугиванию гражданских авиакомпаний», – пояснил Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру».

    При этом, посетовал спикер, вряд ли поведение Зеленского вызовет надлежащую реакцию мирового сообщества. «Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство», – спрогнозировал эксперт.

    Подтверждением этих опасений являются прошлые инциденты с участием ВСУ, продолжил собеседник. «В 2014 году над Донбассом сбили Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В катастрофе погибли 298 человек. Согласно Чикагской конвенции, Украина должна была закрыть небо над зоной боевых действий, но не сделала этого. В трагедии обвинили Россию», – напомнил Гусаров.

    Что касается непосредственно реакции авиакомпаний на нынешние угрозы Зеленского, то бизнес сам будет принимать решение о полетах над Россией, пояснил аналитик. «Большая часть авиаперевозчиков являются негосударственными компаниями. Поэтому, если Москва или власти других стран не выпустят особых предписаний, действовать перевозчики будут с опорой на собственную позицию», – добавил он.

    «Полагаю, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев. Насколько известно, в столичном небе не было ни одного угрожающего инцидента, опасного сближения беспилотника с пассажирским лайнером», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. … Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…» – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    3 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ начали жаловаться на дефицит топлива

    Украинский военный Бунятов сообщил о дефиците топлива в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине из-за дефицита резко сократились нормы выдачи топлива для военнослужащих, сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов.

    «Многие военные из разных бригад жалуются на сокращение нормы на 50%. Все мы понимаем причину, но порой это доходит до абсурда», – заявил Бунятов.

    По мнению военнослужащего, ситуацию необходимо тщательно проверить, иначе военные ВСУ окажутся «загнаны в нищету», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщения о повреждении автозаправочных станций поступают практически ежедневно из разных регионов Украины. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщил о риске топливного коллапса на украинских АЗС.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой удары ВС России по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах.

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    2 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны официально подтвердило взятие под контроль двух населенных пунктов, об освобождении которых ранее сообщил президент России Владимир Путин.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Новоалександровки, Приколотного, Подсреднего и Соснового Бора в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Уланово, Хотенью и Малой Рыбицей.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенок в Харьковской области, Райгородока, Маяков, Сидорово, Крымков и Пришиба в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 205 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 140 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Грузского, Новогригоровки, Белозерского, Доброполья и Сергеевки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, шесть бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

    «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – отметил он.

    Накануне армия России освободила Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

    А ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

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    3 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Беспилотники поразили логистический центр ВСУ «Биокон» под Киевом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили логистический центр «Биокон» в Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики на Украине, задействованным в интересах украинских войск, передает Минобороны в MAX.

    В течение ночи российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили несколько логистических центров в Киеве и других регионах Украины.

    В тот же день войска уничтожили склад комплектующих для дронов «Чайки» в Киевской области.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла удар по транспортно-логистическому узлу «Пирогово» под Киевом.

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    2 сентября 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп посмотрел видео с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что осведомлен о случаях насильственной мобилизации мужчин на Украине.

    Президента США на мероприятии в Овальном кабинете спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские военкоматы) хватают людей прямо на улицах.

    «Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

    В ходе беседы один из журналистов заявил, что администрация Джо Байдена вместе с крупнейшими западными медиа замалчивала колоссальные потери Киева, что в итоге привело к нехватке людей в рядах ВСУ. Трамп коротко согласился с этим утверждением: «Вы правы в этом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников ТЦК в тотальном нарушении прав человека.

    В Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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    2 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Минобороны: Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье, сообщило Минобороны.

    Российские беспилотники продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника, сообщается в канале ведомства в Max. «Герани» продолжают. Ударная серия!», – говорится в публикации.

    Среди пораженных целей оказался логистический центр, расположенный в Киеве. Кроме того, удар пришелся по распределительному центру «Акционерное Товарищество «Одесса-22» в районе населенного пункта Дачное Одесской области.

    Также были уничтожены три логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайское Одесской области, Воскресенское Николаевской области и в городе Запорожье. Эти объекты играли важную роль в обеспечении ВСУ.

    Ранее российские войска поразили логистический центр Fire Point в Киевской области беспилотником «Герань-4 сикер».

    Вечером 1 сентября дроны атаковали склад комплектующих для беспилотников в логистическом центре «Чайки».

    В августе аппарат «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в населенном пункте Дударков.

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    3 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Российские бойцы получили украинский снаряд с запиской вместо взрывателя

    Российские военные нашли записку внутри украинского снаряда без взрывателя

    Tекст: Мария Иванова

    Во время боев за Марьинку на позиции российских войск упал артиллерийский боеприпас без вкрученного взрывателя, внутри которого находилось спрятанное послание.

    Ветеран штурмовых подразделений Антон Гусев рассказал о необычной находке, передает РИА «Новости». Инцидент произошел три года назад в Донецкой Народной Республике.

    «Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: «Помог чем смог». Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди», – сказал боец.

    Гусев добавил, что украинское общество остается крайне неоднородным. По его словам, на передовой находятся совершенно разные граждане, включая обычных людей, которые не поддерживают киевские власти.

    Марьинка была полностью освобождена в декабре 2023 года. Президент России Владимир Путин тогда назвал взятие города большим успехом и высоко оценил действия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные оставляли на направлениях спецоперации невзведенные мины с записками с извинениями.

    Российские артиллеристы отправляли на позиции противника снаряды с поздравлениями с Днем России.

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    2 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска
    Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переход населенного пункта Святогорск под контроль российской армии позволяет значительно ускорить окружение одного из важнейших инфраструктурных узлов региона, сообщили в российских силовых структурах.

    Успешные действия военных на данном направлении открывают новые оперативные возможности, передает ТАСС.

    «Святогорск имеет важное стратегическое значение. Отсюда наши силы расширяют зону контроля с северной стороны от Славянска и ускоряется процесс охвата города, который является одним из важнейших транспортных и инфраструктурных узлов», – сообщили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны официально подтвердило освобождение города Святогорска в Донецкой народной республике.

    Днем ранее президент России Владимир Путин сообщил о переходе этого населенного пункта под контроль российских войск.

    В конце августа российские казачьи подразделения приблизились к восточным границам Славянска на расстояние четырех километров.

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    2 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к обрушению перекрытия энергообъекта в Энергодаре

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на объекты социальной и энергетической инфраструктуры произошло обрушение перекрытия на энергообъекте, сообщил глава Энергодара Максим Пухов.

    «ВСУ вновь атаковали наш город – в этот раз под ударом оказались социальные объекты: детская школа искусств, несколько общеобразовательных школ, детские сады, а также электроподстанция, обеспечивающая жизнедеятельность города», – сообщил Пухов в «Максе».

    По его словам, в результате ударов повреждены фасады и остекление зданий. Степень разрушений сейчас оценивают специалисты, однако, как подчеркнул глава города, пострадавших нет. «Зафиксировано обрушение перекрытия на одном из энергетических объектов», – сообщил он.

    Позднее Пухов добавил, что один из беспилотников, пытавшихся атаковать детскую школу искусств, был сбит российскими военными. «На фото взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обратите внимание на количество поражающих элементов…» – сообщил Пухов, опубликовав соответствующий снимок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении четырех детских садов и школы в Энергодаре.

    В конце августа украинские беспилотники атаковали два продуктовых магазина в Энергодаре.

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    2 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Разведгруппа украинского легиона уничтожена в Сумской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сумской области в ходе стрелкового боя уничтожена разведывательная группа украинского международного легиона, в составе которой находился австралийский наемник.

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении разведгруппы международного легиона Главного управления разведки министерства обороны Украины, передает РИА «Новости». В состав подразделения входил австралийский наемник с позывным «Моззи».

    «В результате стрелкового боя в районе Уланово уничтожена разведгруппа международного легиона ГУР вместе с командиром капитаном Дудником Эдуардом Борисовичем, а также наемником из Австралии по кличке «Моззи», – заявили силовики.

    Кроме того, в ходе столкновения были ликвидированы еще два бойца украинской разведки. Ими оказались 21-летний сержант Даниил Семенов и 19-летний рядовой Артур Синевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года российские военные вели стрелковые бои в селе Уланово.

    Ранее в этом же районе бойцы ВС РФ разгромили крупную группу солдат украинского штурмового полка «Скала».

    Весной спецподразделения ГУР Украины оборудовали полевой госпиталь в Сумской области.

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    2 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром и логистические центры ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, а также распределительным и логистическим центрам ВСУ.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 464 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 225 436 беспилотников, 670 ЗРК, 30 794 танка и других бронемашин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 353 орудия полевой артиллерии и миномета, 70 853 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром в среду ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе.

    Накануне вечером российские военные поразили два украинских сухогруза с боеприпасами.

    Ранее ВС России также поразили логистические центры и объекты энергетики для ВСУ.

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