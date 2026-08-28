Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Казаки закрепились в четырех километрах от восточных окраин Славянска
Российские казачьи подразделения успешно продвигаются на славянско-краматорском направлении, приблизившись к восточным границам Славянска на расстояние четырех километров.
Бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова продолжают успешное наступление на славянско-краматорском направлении, передает портал «Российское казачество». Военнослужащие подошли на расстояние четырех километров к восточным окраинам Славянска.
За прошедшие два летних месяца подразделение продемонстрировало высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Согласно опубликованным данным, казакам удалось ликвидировать 38 пунктов управления беспилотниками и 14 укрытий живой силы противника.
Кроме того, были уничтожены десять роботизированных платформ, девять антенн спутниковой связи Starlink, шесть полевых складов и шесть бронемашин. В список уничтоженной техники также вошли два пикапа и квадроцикл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску.
В начале августа украинский военный эксперт Константин Машовец заявил о приближении российских сил к этому городу на 12 километров.
Месяцем ранее казаки бригады имени Платова поразили склады с боеприпасами противника на славянско-краматорском направлении.