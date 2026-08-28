Казаки закрепились в четырех километрах от восточных окраин Славянска

  • Новость часаЭксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    США объявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 14:06 • Новости дня

    Казаки закрепились в четырех километрах от восточных окраин Славянска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские казачьи подразделения успешно продвигаются на славянско-краматорском направлении, приблизившись к восточным границам Славянска на расстояние четырех километров.

    Бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова продолжают успешное наступление на славянско-краматорском направлении, передает портал «Российское казачество». Военнослужащие подошли на расстояние четырех километров к восточным окраинам Славянска.

    За прошедшие два летних месяца подразделение продемонстрировало высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Согласно опубликованным данным, казакам удалось ликвидировать 38 пунктов управления беспилотниками и 14 укрытий живой силы противника.

    Кроме того, были уничтожены десять роботизированных платформ, девять антенн спутниковой связи Starlink, шесть полевых складов и шесть бронемашин. В список уничтоженной техники также вошли два пикапа и квадроцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску.

    В начале августа украинский военный эксперт Константин Машовец заявил о приближении российских сил к этому городу на 12 километров.

    Месяцем ранее казаки бригады имени Платова поразили склады с боеприпасами противника на славянско-краматорском направлении.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

    Комментарии (3)
    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (14)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

    Комментарии (3)
    28 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Программу ЛДПР по ипотеке поддержали более 350 тыс. россиян

    Более 350 тыс. россиян поставили подписи в поддержку программы ЛДПР по ипотеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подписную кампанию ЛДПР за ипотеку под 3% уже поддержали более 350 тыс. россиян, а цель инициативы – собрать миллион подписей.

    Как сообщили в ЛДПР, более 350 тыс. россиян уже поставили подписи под программой «Народная ипотека» со ставкой 3%, которая стала частью обращения партии к президенту Владимиру Путину «Миллион подписей для Президента».

    Инициатива предусматривает возможность приобрести жилье молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам и гражданам, планирующим стать родителями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил: «ЛДПР требует дать людям реальную возможность покупать жилье, а не жить всю жизнь в кредитной кабале. Купить на 6 млн рублей в новостройке можно только маленькую квартиру, где большую семью разместить трудно. Да и распространялась она только на тех, у кого уже есть дети. При том, что в год мы на это тратили около 1,7 трлн рублей. У нас есть более эффективное решение: более низкая ставка, меньший первоначальный взнос, доступность для молодых, кто еще не успел родить».

    По плану партии кредит по новой программе должен выдаваться на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на строительство дома. В ЛДПР предлагают снижать ставку по ипотеке с появлением каждого нового ребенка, а для многодетных семей полностью обнулять ее.

    Отвечая на вопрос о финансировании, в партии заявляют о необходимости направить на «Народную ипотеку» средства, которые сейчас идут на поддержку семей мигрантов, переключив их на поддержку российских семей.

    Сбор подписей продолжается по всей стране и на официальном сайте ЛДПР, после достижения отметки в миллион голосов обращение обещают передать президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову предложение о запуске федеральной программы льготной «Народной ипотеки» под 3%.

    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете и о дифференцированных ипотечных ставках для семей с детьми.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

    Комментарии (13)
    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

    Комментарии (5)
    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

    Комментарии (4)
    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

    Комментарии (6)
    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 09:07 • Новости дня
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде, взрывной волной повреждена рядом расположенная поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Беспилотный летательный аппарат врезался в здание магазина «Магнит» в подмосковном Павловском Посаде. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от взрывной волны пострадала поликлиника, расположенная по соседству.

    «Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», – заявил глава региона в Mах.

    Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, наибольший урон нанесен двум кабинетам. Детское отделение осталось целым. Губернатор подчеркнул, что поликлиника продолжает работу и принимает пациентов в обычном режиме, за исключением кабинета физиотерапии, который временно закрыт.

    В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они занимаются уборкой помещений, оценкой ущерба и подготовкой к восстановлению выбитых стекол. Власти Подмосковья намерены в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденное здание медицинского учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область.

    За два дня до этого в результате падения дрона в Раменском округе погиб пожилой местный житель.

    В начале месяца при ударе беспилотника по промышленной зоне в Чехове пострадали десять человек.

    Комментарии (4)
    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»

    Лавров: Белый дом не отреагировал на «похороны Анкориджа»

    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На саммите в Анкоридже Россия и США обсудили предложения с «компромиссными нюансами», но когда Европа объявила о «похоронах Анкориджа» Белый дом промолчал, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр вспоминал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже глава Белого дома Дональд Трамп «в превосходных тонах» оценивал  результаты саммита. Тогда оставался один сложный вопрос о контроле ВСУ над частью ДНР.

    «Но уже сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках. И в итоге этой обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», – рассказал Лавров РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что американская администрация  сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой. Замглавы МИД Рябков объяснил  содержание формулировки «дух Анкориджа».

    Комментарии (6)
    28 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК возбудили уголовные дела о терактах после украинских атак на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовные дела о терактах, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что причиной стали атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе», – заявила она.

    Накануне, 27 августа, украинский беспилотник нанес удар по скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате погиб фельдшер, несколько человек получили ранения. В Севастополе атака ВСУ привела к серьезным повреждениям многоквартирного дома и двух корпусов детского сада.

    Предварительные данные указывают, что дрон был начинен взрывчаткой и поражающими элементами. Точное число пострадавших выясняется. Следователи устанавливают типы примененного оружия и причастных к преступлениям лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ударов по гражданским объектам Белгорода.

    Месяцем ранее ведомство начало расследование террористической атаки на пассажирский автобус в Белгородской области.

    В июне российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пятерым украинским военнослужащим за удар по автобусу с детьми под Брянском.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области

    Минобороны: В Киевской области уничтожено производящее НРТК «Лють» предприятие

    ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим узлам на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, сообщает Минобороны в Мах. Удары осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    В Киевской области были поражены два стратегически важных объекта. В Великой Александровке удар пришелся по промышленному предприятию ООО «Укрдефенс Кампани», которое занимается производством разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак».

    Кроме того, в городе Бровары был поражен транспортно-логистический центр «Равен Украина». Этот комплекс использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников различного назначения, включая аппараты самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    В середине августа российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы.

    Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении предприятий по производству беспилотников в Киевской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    Премьер Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Швейцария решила провести референдум о запрете любых санкций
    Премьер Британии отказался возвращать Греции скульптуры Парфенона
    Назван новый король Норвегии
    Москвич напечатал фальшивок на 100 млн рублей

    Россия освоила все основные виды промышленных роботов

    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

    Перейти в раздел

    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации