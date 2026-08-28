Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на Ярославскую область
СК: Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Ярославскую область
Следственный комитет России квалифицировал массированный удар беспилотников по территории Ярославской области как теракт, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
Петренко подтвердила начало расследования, сообщается в канале СК в Max.
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ярославской области», – сообщила она.
Нападение произошло в пятницу и затронуло сразу несколько населенных пунктов. В Ярославском муниципальном округе дрон взорвался рядом с рейсовым автобусом, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения.
В самом Ярославле из-за удара по жилому дому пострадала мирная жительница. Кроме того, повреждены промышленные объекты, многоквартирные здания и детские сады. Сейчас следователи работают на местах происшествий, чтобы дать правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.
В середине августа Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара украинского беспилотника по поезду в ДНР.
Несколькими днями ранее следователи начали расследование теракта из-за атаки дронов на промышленные объекты в Нижнекамске.
В конце июля ведомство завело аналогичное дело по факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области.