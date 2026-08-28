СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на Ярославскую область

СК: Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Ярославскую область

Tекст: Валерия Городецкая

Петренко подтвердила начало расследования, сообщается в канале СК в Max.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ярославской области», – сообщила она.

Нападение произошло в пятницу и затронуло сразу несколько населенных пунктов. В Ярославском муниципальном округе дрон взорвался рядом с рейсовым автобусом, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения.

В самом Ярославле из-за удара по жилому дому пострадала мирная жительница. Кроме того, повреждены промышленные объекты, многоквартирные здания и детские сады. Сейчас следователи работают на местах происшествий, чтобы дать правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

В середине августа Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара украинского беспилотника по поезду в ДНР.

Несколькими днями ранее следователи начали расследование теракта из-за атаки дронов на промышленные объекты в Нижнекамске.

В конце июля ведомство завело аналогичное дело по факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области.