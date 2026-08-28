Собянин: Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

Tекст: Денис Тельманов

Во время реставрации усадьбы Останкино в интерьерах Картинной галереи дворца-театра были обнаружены уникальные рукописные документы конца XVIII века, сообщил Собянин в канале в Max.

Найденные бумаги датируются 1793-1798 годами и относятся к начальному этапу строительства исторического здания. В этот период работы возглавлял главный архитектор – крепостной Павел Аргунов, а также его отец, художник Иван Аргунов, и крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

Среди обнаруженных материалов оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В документах упоминаются многие мастера, создававшие один из самых красивых дворцов Москвы, включая каменщиков, штукатуров, столяров и оконнишников.

В настоящее время находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для будущей экспозиции.

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