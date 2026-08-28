МИД Германии отказался переименовывать на картах озеро Онтарио в «Америку»

Tекст: Вера Басилая

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что правительство Германии отказалось менять на картах название озера Онтарио на «Америку», передает ТАСС.

«Иначе называть это озеро – американское решение. Оно пока не имеет непосредственных последствий для других стран», – заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что для Берлина водоем по-прежнему сохраняет свое привычное название.

Ранее появилась информация о том, что Геологическая служба США планирует в скором времени изменить в своих официальных документах название озера Онтарио на озеро Америка.

Президент США подписал указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка. Геологическая служба США официально сменила географическое наименование водоема во всех государственных документах.

В Оттаве решили переименовать Трамп-авеню из-за торговой войны.