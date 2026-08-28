В Оттаве решили переименовать Трамп-авеню из-за торговой войны

Tекст: Мария Иванова

Инициативу по удалению имени американского лидера из названия улицы возглавит член городского совета Оттавы Райли Брокингтон, сообщает телеканал CTV News.

Политик намерен запустить процесс переименования совместно с жителями Трамп-авеню, отмечает ТАСС.

«Мне стыдно, что в одном из районов города есть улица, которая называется Трамп-авеню. И мне стыдно, что в столице нашей страны выражают почтение Дональду Трампу подобным образом», – заявил Брокингтон. Для изменения названия требуется одобрение не менее 50% жителей и один дополнительный голос.

Мэр Оттавы Марк Сатклифф отметил, что переименование сопряжено с большим количеством трудностей, так как жителям 62 домов придется менять документы.

Ранее Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Правда, представители Демократической партии готовят специальный законопроект для отмены указа о переименовании.

Премьер-министр Канады Марк Карни приостановил торговые переговоры и анонсировал ответные меры с 8 сентября. Канадское правительство объявило, что установит новые жесткие тарифы на американские товары.