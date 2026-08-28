Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Оттаве решили переименовать Трамп-авеню из-за торговой войны
В столице Канады предложили переименовать Трамп-авеню на фоне обострения торговых отношений между Оттавой и Вашингтоном.
Инициативу по удалению имени американского лидера из названия улицы возглавит член городского совета Оттавы Райли Брокингтон, сообщает телеканал CTV News.
Политик намерен запустить процесс переименования совместно с жителями Трамп-авеню, отмечает ТАСС.
«Мне стыдно, что в одном из районов города есть улица, которая называется Трамп-авеню. И мне стыдно, что в столице нашей страны выражают почтение Дональду Трампу подобным образом», – заявил Брокингтон. Для изменения названия требуется одобрение не менее 50% жителей и один дополнительный голос.
Мэр Оттавы Марк Сатклифф отметил, что переименование сопряжено с большим количеством трудностей, так как жителям 62 домов придется менять документы.
Ранее Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Правда, представители Демократической партии готовят специальный законопроект для отмены указа о переименовании.
Премьер-министр Канады Марк Карни приостановил торговые переговоры и анонсировал ответные меры с 8 сентября. Канадское правительство объявило, что установит новые жесткие тарифы на американские товары.