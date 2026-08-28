Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Демократы решили помешать Трампу переименовать озеро Онтарио
Демпартия США решила заблокировать указ Трампа о переименовании озера Онтарио
Представители Демократической партии США готовят законопроект для отмены указа президента Дональда Трампа о присвоении озеру Онтарио нового названия на фоне торгового конфликта с Канадой.
Американские законодатели планируют противостоять инициативе главы государства, передает портал Axios.
В четверг Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны политических оппонентов на фоне обострения экономических отношений с канадским правительством.
Сопредседатель двухпартийного Северного пограничного кокуса Тим Кеннеди подтвердил изданию свои намерения. «Я работаю над законопроектом», – заявил конгрессмен в текстовом сообщении. На прошлой неделе провал торговых переговоров между двумя странами привел к введению пошлин в размере 50% на множество канадских товаров.
Другие представители Демократической партии также осудили решение президента, назвав его мстительным и мелочным. В самом указе требование изменить название водоема в течение 30 дней объясняется его критической важностью для экономики страны. Канадские власти уже предупредили, что не признают новое наименование.
Ранее американский лидер поручал федеральному правительству называть Мексиканский залив Американским. При этом эксперты сомневаются в успехе инициативы демократов, поскольку обе палаты Конгресса контролируются республиканцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.
Геологическая служба США изменила географическое наименование водоема в официальных документах.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о сохранении исторического названия озера.