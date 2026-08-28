Прокуратура наказала директора уфимской школы за отказ зачислить ученицу

Директора уфимской школы наказали за отказ принять девочку в десятый класс

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура привлекла к административной ответственности руководителя одного из учебных заведений Уфы, передает ТАСС.

Поводом для вмешательства надзорного органа стал необоснованный отказ в зачислении ученицы в десятый класс.

«В июле текущего года житель Уфы обратился в учебное учреждение с заявлением о приеме его дочери в 10-й класс, которое было отклонено по причине отсутствия свободных мест. Несовершеннолетней вопреки установленным требованиям не предоставлена возможность участия в индивидуальном отборе в образовательную организацию», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ведомстве уточнили, что действия руководства школы ограничили право девочки на получение среднего общего образования с углубленным изучением предметов. При этом семья проживает на закрепленной за школой территории. После вмешательства прокуратуры права школьницы были восстановлены, а директор понес административное наказание за нарушение законодательства об образовании. Еще два должностных лица получили дисциплинарные взыскания.

Ранее глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев обращал внимание на проблему отсутствия четких критериев перевода школьников в десятый класс. Он подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса и поиска эффективного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении школьников в десятый класс ради исключительно профильного обучения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил о праве не прошедших отбор детей на учебу в универсальных классах.

Само ведомство назвало нехватку свободных мест главной причиной для отклонения заявлений родителей.