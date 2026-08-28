  • Новость часаСК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
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    Святой престол заинтересовался Россией
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    Украинский дрон ударил в магазин в Павловском Посаде
    США объявили о полном разминировании Ормузского пролива
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутников Starlink
    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    29 комментариев
    28 августа 2026, 11:25 • Новости дня

    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область

    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК возбудили уголовные дела о терактах после украинских атак на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовные дела о терактах, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что причиной стали атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе», – заявила она.

    Накануне, 27 августа, украинский беспилотник нанес удар по скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате погиб фельдшер, несколько человек получили ранения. В Севастополе атака ВСУ привела к серьезным повреждениям многоквартирного дома и двух корпусов детского сада.

    Предварительные данные указывают, что дрон был начинен взрывчаткой и поражающими элементами. Точное число пострадавших выясняется. Следователи устанавливают типы примененного оружия и причастных к преступлениям лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ударов по гражданским объектам Белгорода.

    Месяцем ранее ведомство начало расследование террористической атаки на пассажирский автобус в Белгородской области.

    В июне российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пятерым украинским военнослужащим за удар по автобусу с детьми под Брянском.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (8)
    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

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    27 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных за тяжкие преступления женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское командование начало активно привлекать в ряды вооруженных сил бывших заключенных женского пола, отбывавших наказания за особо тяжкие преступления.

    В украинской армии появились подразделения, укомплектованные освободившимися из мест лишения свободы женщинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Подобная практика зафиксирована в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». «В отрядах «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отмечаются взводы и роты из бывших заключенных-женщин», – сообщил источник агентства.

    Собеседник также добавил, что значительная часть этих новобранцев ранее отбывала наказание за совершение особо тяжких преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Константиновке.

    В прошлом году украинское командование направило женщин-заключенных в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава.

    Весной 2025 года российская артиллерия уничтожила группу женщин-штурмовиков этого полка под Красноармейском.

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    27 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин

    Экс-замглавы минобороны Маляр: Генштаб ВСУ может объявить мобилизацию женщин

    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может инициировать вопрос о принудительном призыве женщин на военную службу, заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

    Маляр подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от запроса военного командования, пишет издание «Страна».

    «Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда война длится так долго, мы должны быть готовы к тому, что в Вооруженных силах могут возникать различные потребности», – объяснила она.

    Экс-замминистра добавила, что продолжительный конфликт требует от общества готовности к различным сценариям, включая привлечение женского населения к службе в армии.

    Напомним, Верховная рада обсуждает радикальные меры по ужесточению призыва.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал идею обязательной отправки украинок на фронт.

    Местные врачи предупреждают о серьезных проблемах со здоровьем из-за принудительной мобилизации женского населения.

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    28 августа 2026, 09:30 • Новости дня
    Железнодорожный коллапс на Украине парализовал движение более сотни поездов

    На Украине задержались более 110 пассажирских поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный сбой в железнодорожном сообщении привел к отставанию от расписания множества составов на Украине, причем максимальное время ожидания достигло 17 часов.

    На территории Украины зафиксированы масштабные сбои в движении железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

    Согласно данным компании «Укрзализныця», свыше 110 пассажирских поездов следуют с нарушением графика.

    Информация на онлайн-табло свидетельствует, что почти 100 составов задерживаются на один час и более. Самое серьезное отставание зафиксировано у поезда сообщением Сумы – Киев, который запаздывает на 17 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на украинских железных дорогах произошел масштабный сбой с задержкой 40 составов.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по транспортной инфраструктуре противника.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    27 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия передала Киеву технологии для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, чтобы избежать ответственности за удары по российской территории официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва располагает данными о передаче Британией технологической документации Киеву для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом передает РИА «Новости».

    «Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях», – заявила дипломат на брифинге.

    Захарова подчеркнула, что аналогичные намерения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел их реализовать. Она также сослалась на публикацию газеты Figaro, где утверждалось, что французский концерн Safran уже больше года поставляет навигационное оборудование для украино-британской ракеты Flamingo, используемой для ударов по России.

    Представитель МИД добавила, что Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории, передавая функции по сборке ракет украинской стороне. По ее словам, Британия, Франция и Германия продолжают усугублять украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства дальнобойных ракет.

    В Кремле резко раскритиковали намерения Лондона по передаче подобных технологий.

    В июне украинские военные применили собранную из британских деталей крылатую ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам.

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    28 августа 2026, 09:07 • Новости дня
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде, взрывной волной повреждена рядом расположенная поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Беспилотный летательный аппарат врезался в здание магазина «Магнит» в подмосковном Павловском Посаде. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от взрывной волны пострадала поликлиника, расположенная по соседству.

    «Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», – заявил глава региона в Mах.

    Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, наибольший урон нанесен двум кабинетам. Детское отделение осталось целым. Губернатор подчеркнул, что поликлиника продолжает работу и принимает пациентов в обычном режиме, за исключением кабинета физиотерапии, который временно закрыт.

    В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они занимаются уборкой помещений, оценкой ущерба и подготовкой к восстановлению выбитых стекол. Власти Подмосковья намерены в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденное здание медицинского учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область.

    За два дня до этого в результате падения дрона в Раменском округе погиб пожилой местный житель.

    В начале месяца при ударе беспилотника по промышленной зоне в Чехове пострадали десять человек.

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