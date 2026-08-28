СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовные дела о терактах, передает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что причиной стали атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе», – заявила она.

Накануне, 27 августа, украинский беспилотник нанес удар по скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате погиб фельдшер, несколько человек получили ранения. В Севастополе атака ВСУ привела к серьезным повреждениям многоквартирного дома и двух корпусов детского сада.

Предварительные данные указывают, что дрон был начинен взрывчаткой и поражающими элементами. Точное число пострадавших выясняется. Следователи устанавливают типы примененного оружия и причастных к преступлениям лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ударов по гражданским объектам Белгорода.

Месяцем ранее ведомство начало расследование террористической атаки на пассажирский автобус в Белгородской области.

В июне российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пятерым украинским военнослужащим за удар по автобусу с детьми под Брянском.